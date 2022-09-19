Đúng giờ Sửu hôm nay 19/9: 3 con giáp thuận lợi đủ đường, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, tình - tiền viên mãn thăng hoa

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Hợi diễn ra hanh thông suôn sẻ. Quý nhân “soi đường dẫn lối” giúp người tuổi này có được những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho những kế hoạch đang theo đuổi. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành tựu xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh nhận ra rằng việc bản thân duy trì thói quen tiết kiệm đã giúp bạn thoát ra được thời điểm khó khăn hiện tại nhu thế nào. Tuy đó chỉ là khoản nhỏ nhưng thực sự đáng giá vì "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Đầu óc nhanh nhạy và trí tuệ hơn người là thế mạnh giúp con giáp này nắm bắt được thời cơ tốt để gia tăng nguồn tài chính bản thân một cách nhanh chóng.

Vận trình tài lộc không có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, ngay khi mọi người đều muốn chối từ.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và tình hình thực tế.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì. Nửa kia cũng luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định.

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 19/9 diễn ra hanh thông đủ đường. Dự đoán người tuổi này sớm tìm thấy cơ hội để chuyển mình mà không phải cũng tìm thấy. Chính vì vậy, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh theo đó cũng được rộng mở không ngờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Sự nhanh trí và sáng tạo mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội “làm giàu” trong ngày đầu tuần.

Kim sinh Thủy, may mắn nửa kia của bạn là một người vô cùng thấu hiểu, chẳng bao giờ hơn thua bạn ở những điều nhỏ nhặt. Cũng nhờ sự bao dung của người ấy mà bạn luôn tìm được sự an ủi sau một ngày làm việc vất vả.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 19/9 diễn ra hanh thông đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo