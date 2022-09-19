Cuối ngày mai 20/9: TOP 3 con giáp 'nằm im' may mắn cũng tìm đến, THẦN TÀI gõ cửa, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh chẳng lo đói khổ, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông hết mực. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình nhờ vào tầm nhìn chiến lược và khả năng tính toán “có một không hai”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát trong ngày. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái tăng cao, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống của con giáp này.

Vận trình tài lộc vượng phát trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Thìn trong ngày 20/9 diễn ra dễ dàng. Người tuổi này luôn giữ vững tâm lý và tinh thần làm việc như thuở ban đầu nên công việc từ trước đến nay vẫn ổn định và không có gì thay đổi. Song, nếu không có gì đổi mới thì e rằng khó mà có sự đột phá mới trong công việc.

Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Thìn lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới hoặc các cặp vợ chồng nhận tin vui bầu bí. Bạn rất háo hức vì cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới.

Tình hình tài chính được cải thiện, có thể bạn đã tìm ra hướng phù hợp, lúc này chỉ cần kiên trì thực hiện và đừng ngại khó, ngại khổ. Hãy tin rằng nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng bạn nhé.

Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Thìn lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Quan giúp mọi sự của tuổi Tỵ hôm nay được hanh thông. Có thể bạn sẽ nhận được một lời mời rất thú vị đấy. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bạn những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí bạn còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của bạn khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu bạn cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo