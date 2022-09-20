Đúng giờ Tý ngày mai 21/9: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, bản mệnh phát tài phát lộc, cuối năm sắm nhà xịn, mua xe sang, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 08:36

Đúng giờ Tý ngày mai 21/9, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, phát tài phát lộc, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia.

Tuổi Mùi

Chính Quan khuyến khích tuổi Mùi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì đây là ngày để dấn thân hành động, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bạn sẽ có kế hoạch phù hợp mà thôi.

Ngũ hành tương sinh là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà bạn cần phải làm ngày hôm nay.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mùi nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Đúng giờ Tý ngày mai 21/9: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, bản mệnh phát tài phát lộc, cuối năm sắm nhà xịn, mua xe sang, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Dậu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày mai. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dậu những khoản tiền. Việc quản lý tài chính, quy về một mối rất quan trọng. Bạn cần phải biết đồng tiền của mình đi đâu, về đâu, nếu không muốn đau đầu vì vấn đề đó thêm nữa.

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Đúng giờ Tý ngày mai 21/9: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, bản mệnh phát tài phát lộc, cuối năm sắm nhà xịn, mua xe sang, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ giúp con giáp tuổi Hợi có những phút giây quây quần vui vẻ bên người thân hoặc bạn bè của mình. Hoặc bạn gặp được một người cho bạn lời khuyên quý giá, giúp bạn có định hướng phù hợp cho tương lai của mình.

Thiên Ấn giúp cho tuổi Thân thoát được sự khuôn mẫu, gò bó trước đây để có những ý tưởng mới mẻ. Dù sao được chia sẻ ý kiến của mình với mọi người và được họ công nhận cũng là điều bạn cảm thấy vui dù chưa biết áp dụng vào thực tế có những rắc rối nào không.

Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Hợi cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Đúng giờ Tý ngày mai 21/9: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, bản mệnh phát tài phát lộc, cuối năm sắm nhà xịn, mua xe sang, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Hợi cũng khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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