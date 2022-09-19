Đúng giờ Tý ngày mai 20/9: 3 con giáp này được THẦN MAY MẮN gõ cửa, tài lộc vượng phát, công danh vụt sáng, tài chính nhiều cải thiện, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 10:34

Đúng giờ Tý ngày mai 20/9, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, tài lộc vượng phát, công danh vụt sáng, tài chính khả quan, vận trình khởi sắc, thăng hoa.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 20/9 diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Người tuổi này hãy tranh thủ cơ hội trong ngày thứ Ba để mở rộng các mối quan hệ xã giao cho mình, bởi điều này sẽ rất có lợi cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả và dồi dào. May mắn “gõ cửa” đem lại cho con giáp này doanh thu “khủng”, từ đó thích gì mua nấy không cần phải bận tâm đến tiền bạc. 

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá hài hòa thân thiết nhờ có ngũ hành tương sinh an ủi phần nào cho bạn trong hôm nay. Bản mệnh nhận được nhiều tình yêu thương cùng sự quan tâm chăm sóc của những người thân thiết. Người ấy càng ngày càng thấu hiểu và biết được bạn cần điều gì trong đoạn tình cảm này.

Đúng giờ Tý ngày mai 20/9: 3 con giáp này được THẦN MAY MẮN gõ cửa, tài lộc vượng phát, công danh vụt sáng, tài chính nhiều cải thiện, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá hài hòa thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông hết mực. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình nhờ vào tầm nhìn chiến lược và khả năng tính toán “có một không hai”. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát trong ngày. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái tăng cao, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống của con giáp này. 

Kim sinh xuất cho Thủy cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi, nhưng nếu đã có đôi có cặp sẽ dễ vướng phải những rắc rối không đáng có, gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Bạn nên hành động đúng mực và khéo léo để tránh dây dưa về tình cảm.

Đúng giờ Tý ngày mai 20/9: 3 con giáp này được THẦN MAY MẮN gõ cửa, tài lộc vượng phát, công danh vụt sáng, tài chính nhiều cải thiện, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Kim sinh xuất cho Thủy cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển vượng sắc. Người độc thân mau chóng tìm thấy người tri kỷ cho mình sau khoảng thời gian mong mỏi chờ đợi, kiếm tìm. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào, êm ấm bên nhau. 

Đúng giờ Tý ngày mai 20/9: 3 con giáp này được THẦN MAY MẮN gõ cửa, tài lộc vượng phát, công danh vụt sáng, tài chính nhiều cải thiện, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h ngày mai 20/9: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, cát khí vây quanh, vận trình đỏ thắm, cơ hội về tay, biết nắm bắt cuối năm thăng quan tiến chức, tiền của đuề huề

Đúng 12h ngày mai 20/9: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, cát khí vây quanh, vận trình đỏ thắm, cơ hội về tay, biết nắm bắt cuối năm thăng quan tiến chức, tiền của đuề huề

Đúng 12h ngày mai 20/9, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, cát khí đủ đầy, vận trình đỏ thắm, biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng đổi đời.

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