Tử vi 22 ngày tới: Tháng mới nhiều niềm vui, 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tài lộc bùng nổ, đường tình thăng hoa, gia đạo có tin vui, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc

Trong công việc, mặc dù Nguyệt Lệnh lâm Mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng Thiên Đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ.

Phương diện tình cảm của Sửu trong tháng mới có nhiều khởi sắc. Tam Hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt cho người độc thân. Bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối.

Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính Tài vượng, Thứ Tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước.

Phương diện tình cảm của Sửu trong tháng mới có nhiều khởi sắ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng 10 dương lịch vừa đến dự báo cũng sẽ là líc mà những ai tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Ngay khi bước sang tuần thứ 2 của tháng 10 dương lịch, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Dần sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn.

Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi 22 ngày tới, người tuổi Mão đón một tháng vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai.

Vận quý nhân trong tháng khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận quý nhân trong tháng khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo