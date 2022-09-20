Đúng khuya mai 21/9: PHẬT BÀ ưu ái, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, của cải đuề huề, cuối năm bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng

Khuya mai, 21/9 3 con giáp này được Phật bà ưu ái, tài lộc bùng nổ, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng, đại gia là đây.
- Sau 18h ngày mai 21/9: THỰC THẦN dự đoán 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, công danh nở rộ, vận trình vụt sáng, tiền tài thênh thang, bản mệnh sớm thành đại gia, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa
- Đúng giờ Sửu ngày mai 21/9: TOP 3 con giáp vận trình không việc khó, may mắn bám gót, thuận lợi đủ đường, cát khí vây quanh, bản mệnh ngập tràn viên mãn, thăng hoa, tình duyên thập phần vượng sắc
Tuổi Thân
Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra hanh thuận hết nấc. Con đường “thăng quan tiến chức” của người tuổi này rộng mở bất ngờ do sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý Nhân. Thông qua đó, bản mệnh nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên để thỏa sức phát huy thế mạnh của bản thân trong công việc.
Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Cơ hội nhận khoản tiền bất ngờ điển hình như: tiền thưởng hoặc trúng số giúp con giáp này cải thiện nguồn thu nhập của chính mình một cách rõ rệt.
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.
Tuổi Sửu
Tử vi cho biết công việc của tuổi Sửu diễn ra “dễ thở”. Khả năng thích ứng linh hoạt giúp cho người tuổi này không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành các công việc được giao. Hơn thế nữa, Quý Nhân nâng đỡ nên bản mệnh làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”.
Mối quan hệ vợ chồng của người tuổi Sửu vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho hợp tình hợp lý.
Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và càng thêm phần gắn bó.
Tuổi Tuất
Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 21/9 hanh thông. Người tuổi này luôn nhận được nhiều cảm tình từ mọi người vì luôn giữ thái độ mang ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Tài lộc: Vận trình tài lộc liên tục gặp nhiều may mắn vì trong ngày thứ Ba, con giáp này có thể nhận được lộc ăn uống hoặc lương thưởng dưới sự hỗ trợ tận tình của Thực Thần.
Hỏa sinh Thổ cho thấy người đã làm cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo