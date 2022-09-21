Đúng giờ Sửu hôm nay 21/9: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, kinh doanh vượng sắc, mua may bán đắt, thu nhập nhiều biến chuyển, cuối năm phú quý lên đời, của cải trải đầy nhà

Dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Tình duyên: Cùng người yêu đi chơi, đi mua sắm, cả hai rất ngọt ngào, tình cảm ấm áp lên rất nhiều.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Tình duyên: Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng hạnh phúc, người bạn thích cũng thích bạn, thậm chí có thể sẽ tỏ tình với bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tài lộc: Vận may về tài chính hôm nay thể hiện ở những công việc làm thêm, công việc có nhiều cơ hội, cứ cuối tuần đi làm lại kiếm được bộn tiền.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo