Cuối ngày hôm nay 21/9: 3 con giáp được CÁT THẦN cảnh báo xui rủi bủa vây, họa rơi xuống đầu, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 05:41

Cuối ngày hôm nay 21/9, 3 con giáp này được cảnh báo cẩn thận nhìn ngó trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất và suy nghĩ kỹ trước quyết định.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn, nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc trong tương lai đấy.

Người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ nên bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, dù có được quan tâm cũng tìm cách chối từ.

Tuổi Mùi được nhắc nhở, khi có thời gian bên người thân đừng than thở quá nhiều vì họ không có trách nhiệm phải nghe vấn đề của bản mệnh. Thay vào đó, hãy nói về ước muốn, dự định tương lai, kế hoạch thực hiện thế nào và cùng góp ý cho nhau.

Cuối ngày hôm nay 21/9: 3 con giáp được CÁT THẦN cảnh báo xui rủi bủa vây, họa rơi xuống đầu, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định - Ảnh 1
Người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 21/9/2022 hôm nay, tuổi Ngọ có phần tiêu cực và thiếu đi sự tin tưởng. Bản mệnh cần cho mình thời gian để có thể nắm bắt một ý tưởng nào đó. Hãy học cách tin tưởng chính mình, bởi mọi việc đều cần đến một tiến trình cụ thể thay vì sự vội vàng, hấp tấp.

Con giáp này còn đang cảm thấy quá tải vì quá nhiều những trọng trách đổ lên vai mình. Bản mệnh hãy tìm cho mình một địa điểm để thư giãn và tạm gác những trọng trách ấy lại, nếu không sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Tình duyên: Có chút cố ý, luôn đưa ra những yêu cầu khác thường đối với người yêu, không chịu nhường nhịn người yêu trước mặt người ngoài nên rất dễ khiến đối phương tức giận.

Cuối ngày hôm nay 21/9: 3 con giáp được CÁT THẦN cảnh báo xui rủi bủa vây, họa rơi xuống đầu, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định - Ảnh 2
Con giáp này còn đang cảm thấy quá tải vì quá nhiều những trọng trách đổ lên vai mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cảnh báo tuổi Thìn cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Trong ngày hôm nay, bạn làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc, chớ nên nhẹ dạ cả tin kẻo hỏng việc.

Tuy nhiên, nếu bạn luôn tập trung vào công việc thì vẫn có thể hạn chế được rất nhiều sai sót. Đồng thời, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, đừng vội nghĩ đến việc phụ thuộc vào người khác, bởi bạn là con giáp phản ứng nhanh, vững vàng trước mọi biến cố, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.

Điều tuổi Thìn cần nhất đó là sự linh hoạt, đừng cố bám víu vào điều gì quá cũ kỹ và không còn đúng chỉ vì tính bảo thủ của mình. Học hỏi và thử làm theo điều mới xem sao, cuộc sống này rất nên có trải nghiệm mới dù nó là đúng hay là sai.

Cuối ngày hôm nay 21/9: 3 con giáp được CÁT THẦN cảnh báo xui rủi bủa vây, họa rơi xuống đầu, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định - Ảnh 3
Điều tuổi Thìn cần nhất đó là sự linh hoạt, đừng cố bám víu vào điều gì quá cũ kỹ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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