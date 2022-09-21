Cuối ngày mai 22/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên có dấu hiệu tan vỡ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 10:33

Cuối ngày mai 22/9, 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, khó khăn bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ vực tan vỡ.

Tuổi Mùi

Ngày mai, người tuổi Mùi khá đau đầu khi gặp trục trặc trong công việc, mà khả năng cao là do mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác chưa được bản mệnh xử lý ổn thỏa nên gây ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để dàng tin theo lời tán tỉnh của người khác.  

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và làm ảnh hưởng đến con đường tiến thân của mình.

Cuối ngày mai 22/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên có dấu hiệu tan vỡ - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày thứ 5 này. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những quan điểm trái ngược dẫn đến cãi vã; hoặc đôi bên có hiềm khích từ trước, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ, khiến mọi chuyện từ bé xé ra to.

Đường tình duyên của tuổi Dần không được như ý. Người độc thân có quá nhiều lựa chọn nhưng không biết trao gửi tình cảm cho ai. Trong khi đó người có đôi gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng khi sống chung với nhau, chỉ từ những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi Dần nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Đừng chủ quan vì nó sẽ gây ra những hệ lụy mà con giáp này không lường trước được. Ngoài ra, bản mệnh nhớ lưu ý tránh mọi sự tổn thương, châm chích ở ngón chân.

Cuối ngày mai 22/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên có dấu hiệu tan vỡ - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi Dần nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 5 ngày 22/9/2022 ngày mai, tài chính của tuổi Mão không được ổn định. Con giáp này đã cố gắng dành tiết kiệm một khoản nhưng mất kiểm soát nên có thể phải dùng tiền này ra để tiêu pha. Bản mệnh nên xem lại cách sử dụng tiền của mình sao cho hiệu quả hơn.

Trong ngày lục xung, mối quan hệ của tuổi Mão lúc này không được tốt, công việc không thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên nhiều xung đột, không có được tiếng nói chung. Thậm chí con giáp này còn có thể phải thay đổi vị trí hoặc chuyển sang bộ phận khác.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn. 

Cuối ngày mai 22/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên có dấu hiệu tan vỡ - Ảnh 3
Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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