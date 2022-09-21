Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 23 - 25/9 ): TOP 3 con giáp được THẦN TÀI ưu ái, điểm mặt gọi tên ban vàng bạc, bản mệnh sung sướng như tiên, vận trình không việc gì khó, rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Chính Tài cho thấy 3 ngày cuối tuần là một ngày vui đối với người tuổi Tý làm công ăn lương. Nhờ sự chăm chỉ, không ngại thử thách, khó khăn, bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Chính Tài cho thấy 3 ngày cuối tuần là một ngày vui đối với người tuổi Tý làm công ăn lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ… Hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân, con giáp này chắc chắn sẽ nhận được sự ghi nhận và ngưỡng mộ của mọi người.

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá.

Vận trình tình cảm khá êm đẹp. Con giáp này có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình đúng là bến đỗ của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bản mệnh đã cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ngay.

Tuổi Thìn phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ… - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, Con giáp này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó. Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn đấy.

Tình hình sức khỏe của con giáp này khá tốt, tinh thần ý chí rất vững vàng, dù khá bận rộn nhưng cũng không bị kiệt sức. Sau thời gian rèn luyện, bản mệnh có được tảng thể lực bền bỉ, dẻo dai nhưng đừng quá tham công tiếc việc, nên nghỉ ngơi thường xuyên, bồi dưỡng thêm để giữ gìn thân thể nhé.

Vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ độc thân khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo