Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 28/12, 3 con giáp kinh doanh buôn bán thuận lợi, có quý nhân che chở giúp sức, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 20:33

Theo tử vi thứ Năm 28/12, 3 con giáp sau có lộc kinh doanh, làm đâu thắng đó, càng chăm chỉ càng giàu.

Tuổi Ngọ 

Chính Ấn cho biết nay Ngọ là con giáp thông minh, cẩn trọng trước những lời chuẩn bị nói ra, luôn cân nhắc rủi ro bên trong mọi cơ hội, khó để bản thân vướng vào bẫy của tiểu nhân. Người tuổi Ngọ trông hơi khó tính và chững chạc hơn tuổi nhưng luôn có thành tích tốt trong công việc, càng bị ghét bạn càng phát triển.

Con giáp này cần xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng và hợp lý để vừa kiếm được tiền mà vẫn giữ được tiền trong tay. Cuối ngày có tin vui về tiền bạc, hay gặp được người tốt giúp đỡ trong chuyện làm ăn. Ngọ hãy cởi mở hơn để mở rộng vòng tròn ngoại giao làm ăn kiếm tiền.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 28/12, 3 con giáp kinh doanh buôn bán thuận lợi, có quý nhân che chở giúp sức, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 28/12, 3 con giáp kinh doanh buôn bán thuận lợi, có quý nhân che chở giúp sức, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Ngày mới, trí tuệ của người tuổi Tuất sẽ trở thành nguồn lực quý giá nhất cho bản mệnh. Sức mạnh tư duy sẽ là nguồn cảm hứng, chỉ lối tới con đường mà ở đó, may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Vì vậy mà người tuổi Tuất hãy luôn tỉnh táo và nhận biết những tín hiệu quanh mình để may mắn có thể toả sáng. Khi gặp trở ngại, bản mệnh cũng sẽ sớm khám phá ra cách giải quyết.

Đây có thể coi là một thời điểm quan trọng. Việc thực hiện các nghi thức đơn giản hàng ngày sẽ góp phần mang lại lợi ích cho người tuổi Tuất. Những thói quen như thực hành thở sâu vào buổi sáng hay thiền định trước khi đi ngủ có thể giúp bản mệnh tận hưởng vận may và mở ra cánh cửa dẫn đến những cơ hội lớn. Bản mệnh hãy lựa chọn những nghi thức phù hợp với bản thân và sở thích cá nhân của mình.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 28/12, 3 con giáp kinh doanh buôn bán thuận lợi, có quý nhân che chở giúp sức, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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