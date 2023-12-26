Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp vận may tới tấp, làm ăn thịnh vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 15:05

3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp sau được tử vi dự đoán có hào quang chiếu rọi, tài lộc hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Ngọ 

3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), tuổi Ngọ khó có thể giải quyết công việc theo đúng tiến độ đặt ra bởi đầu óc bế tắc, suy nghĩ luẩn quẩn. Con giáp này làm việc thiếu hiệu quả, dù vẫn là những công việc thường ngày nhưng khi không đủ tập trung, bản mệnh vẫn có thể gặp khó khăn và trở ngại như một người mới.

Trong một ngày thiếu sự tỉnh táo, bản mệnh cũng được khuyên chớ nên nóng vội đưa ra những quyết định liên quan đến lĩnh vực tiền bạc nếu không có thể mất trắng bất cứ lúc nào. Trước các quyết định đầu tư, hãy tham khảo các luồng thông tin để hạn chế rủi ro.

Vận trình tình cảm trong ngày hôm nay vẫn giậm chân tại chỗ. Người có đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, đôi bên không ai muốn chủ động hàn gắn nên mọi chuyện vẫn cứ dùng dằng như vậy. Người độc thân cần thêm sự chủ động mới mong tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp vận may tới tấp, làm ăn thịnh vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân nổi tiếng với những tính cách như thông minh, nhanh nhạy, hóm hỉnh và hoà đồng. Khoảng thời gian từ 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12) sẽ là cơ hội lý tưởng để con giáp này bắt đầu các kế hoạch còn dang dở. Kỹ năng xã hội của tuổi Thân sẽ đạt đến đỉnh cao và họ dễ dàng chiếm được cảm tình của những người xung quanh. 

Thời gian này này, tính cách của tuổi Thân sẽ năng động hơn và họ cũng thể hiện được nhiều khía cạnh quyến rũ hơn. Đối với tuổi Thân độc thân, đây là thời điểm vàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, con giáp này nên mở lòng và dũng cảm theo đuổi người có tính cách, quan điểm phù hợp với bản thân. 

Những người sinh ra dưới bản mệnh này có thể thử các hoạt động mới và thú vị như tham gia hoạt động xã hội, học kỹ năng mới hoặc cùng nhau trải nghiệm mùa đông lãng mạn. Giữ một tâm hồn cởi mở và dũng cảm đón nhận những mối quan hệ mới sẽ giúp người tuổi Thân có một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp vận may tới tấp, làm ăn thịnh vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), người tuổi Mùi vận thế chung đang trên đà phát triển, có nhiều trạng thái tốt, nên lạc quan.

Tình duyên: Có nhiều tín hiệu vui, đừng luyến tiếc quá khứ mà hãy trân trọng hiện tại. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay đang trên đà tăng trưởng, hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận ra bản thân có khả năng thích ứng mạnh mẽ. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình, thiếu tiền dễ lạc lối, đừng vay mượn.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, bạn cần có một giấc ngủ trưa hợp lý để thay đổi trạng thái tinh thần.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp vận may tới tấp, làm ăn thịnh vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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