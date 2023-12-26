Tử vi 4 ngày liên tiếp (26, 27, 28 và 29/12): 3 con giáp có lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, tiền đẻ ra tiền, đầu tư đâu sinh lời đó

Tháng 12 với tuổi Thân là khoảng thời gian họ thể hiện được khả năng ứng phó linh hoạt với nhiều thức khác nhau và đạt được kết quả đúng như kỳ vọng. Họ có sự may mắn vượt bậc về các mối quan hệ cá nhân khi những người có khả năng hỗ trợ, đưa ra lời khuyên thích hợp sẽ xuất hiện vào lúc họ cần tới nhất. ‏

‏Nhiều người tuổi Thân trong tháng này năm bắt được cơ hội kinh doanh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nên cuộc sống của họ càng về cuối năm càng sung túc. Phương diện tình cảm của người tuổi Thân cũng rất khả quan bởi sự thu hút trong cách nói chuyện của họ. Tuy nhiên người tuổi Thân cần tránh đưa ra các quyết định bốc đồng, hạn chế mạo hiểm không đáng để không dẫn tới tiền mất tật mang trong khoảng thời gian này.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ thường rất quyết đoán trong quyết định và hành động của mình. Họ không ngần ngại đối mặt với thách thức và có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng.

Tính cách của con giáp này đầy năng lượng và đam mê. Người tuổi Tỵ thường có động lực cao để theo đuổi mục tiêu cá nhân và sự nghiệp.

Những con giáp tuổi Tỵ giải quyết mọi chuyện một cách khôn ngoan và quyết đoán. Tử vi 4 ngày liên tiếp (26, 27, 28 và 29/12), vận may sẽ đồng hành cùng bạn, tài lộc dồi dào và thu nhập tăng cao.

Đồng thời, một số ít người tuổi Tỵ có sự nghiệp khó khăn thời trẻ, tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, họ giải quyết được các vấn đề.

Giờ là lúc con giáp tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một cuộc sống thăng hoa và tốt đẹp hơn. Sự nghiệp của họ bước sang trang mới, không những sự nghiệp thịnh vượng vững chắc, gia đạo còn bình an giàu có. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, đón Tết vui vẻ, no ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (26, 27, 28 và 29/12), người tuổi Sửu sẽ cần đến một lịch trình sinh hoạt đều đặn. Nghĩa là bạn cần duy trì sự cân bằng về thể chất và tinh thần. Dưới ảnh hưởng năng lượng của tháng 12 cuối năm này, bạn có thể cảm thấy khó chịu về mặt thể chất, chẳng hạn như đau dạ dày, cảm thấy ăn uống không ngon miệng, stress và căng thẳng liên tục.

Vì vậy, trong thời gian này, hãy chú ý duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tốt, tránh tạo cho bản thân quá nhiều áp lực và cảm xúc tiêu cực.

Khi nói đến công việc và sự nghiệp, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy tập trung và suy nghĩ rõ ràng. Về mặt quan hệ, đừng quá căng thẳng và ám ảnh mà hãy cho nhau một chút không gian riêng. Tóm lại, trong thời gian này, bạn phải duy trì tinh thần cân bằng, bình tĩnh, đồng thời tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự phát triển ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.