Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 15:06

Bước sang năm mới 2024, 3 con giáp sau được dự đoán xuất sắc thoát khỏi khó khăn, phất lên không ngừng, gom sạch tiền bạc lẫn may mắn về nhà.

Tuổi Mùi 

Tử vi đầu năm 2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tổn thương khi ai đó rời đi.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc khó thay đổi, hãy học cách tiếp nhận.

Tình cảm: Tình cảm vẫn hạnh phúc bên cạnh người yêu, đón cùng nhau những bữa tiệc ấm cúng.

Tài lộc: Thường không nghĩ nhiều đến chi phí vui chơi.

Sức khoẻ: Thoải mái thư giãn trong kì nghĩ dài hạn. 

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Nhờ Chính Tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Đầu năm 2024, tiền tài từ trên trời rơi xuống, vận may dồi dào, kho bạc tràn đầy, nếu chăm chỉ phát triển sự nghiệp, bạn sẽ sớm phát tài.

Đồng thời, vận thế sự nghiệp được nâng lên, cơ hội làm ăn cũng rất dồi dào, bạn sẽ nhận được một lượng lớn tài lộc.

Có thể công việc hàng ngày của bạn rất vất vả nhưng bù lại bạn lại nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, Sửu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, mỗi ngày khi thức dậy bạn có thể liên tục nhận được những điều bất ngờ.

Đồng thời, người tuổi Hợi cũng có vận may tài chính tốt, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ có những mối quan hệ tỉnh cảm suôn sẻ hơn. Thời gian này, họ sẽ tìm được một người yêu như ý, tình cảm ngày càng gắn bó, si mê.

Tiền đầy túi, tình đầy tim nên con giáp này sẽ không có gì phải lo lắng.

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Bước sang năm mới 2024, tuổi Thân không nên nhẹ dạ, tin theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác mà không kiểm chứng thông tin. Trước khi đưa ra quyết định trong bất kỳ việc gì, cần phải kiểm tra kỹ càng nguồn thông tin chính xác để tránh tổn thất không đáng có.

Có những người mong muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng không nên dùng mọi cách, kể cả hại đến người khác. Để có một cuộc sống ổn định, con giáp này cần phải kiếm tiền thông qua công sức lao động của chính mình.

Nếu tuổi Thân có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, nên chọn hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, có thể mang lại nhiều may mắn cho con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa phát tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa phát tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp sau lật ngược tình thế, làm ăn nắm ngay tiền tỷ, hưởng trọn phú quý giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 18 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng