Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn

Tử vi đầu năm 2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tổn thương khi ai đó rời đi.

Tài lộc: Thường không nghĩ nhiều đến chi phí vui chơi.

Sức khoẻ: Thoải mái thư giãn trong kì nghĩ dài hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ Chính Tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Đầu năm 2024, tiền tài từ trên trời rơi xuống, vận may dồi dào, kho bạc tràn đầy, nếu chăm chỉ phát triển sự nghiệp, bạn sẽ sớm phát tài.

Đồng thời, vận thế sự nghiệp được nâng lên, cơ hội làm ăn cũng rất dồi dào, bạn sẽ nhận được một lượng lớn tài lộc.

Có thể công việc hàng ngày của bạn rất vất vả nhưng bù lại bạn lại nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, Sửu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, mỗi ngày khi thức dậy bạn có thể liên tục nhận được những điều bất ngờ.

Đồng thời, người tuổi Hợi cũng có vận may tài chính tốt, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ có những mối quan hệ tỉnh cảm suôn sẻ hơn. Thời gian này, họ sẽ tìm được một người yêu như ý, tình cảm ngày càng gắn bó, si mê.

Tiền đầy túi, tình đầy tim nên con giáp này sẽ không có gì phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang năm mới 2024, tuổi Thân không nên nhẹ dạ, tin theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác mà không kiểm chứng thông tin. Trước khi đưa ra quyết định trong bất kỳ việc gì, cần phải kiểm tra kỹ càng nguồn thông tin chính xác để tránh tổn thất không đáng có.

Có những người mong muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng không nên dùng mọi cách, kể cả hại đến người khác. Để có một cuộc sống ổn định, con giáp này cần phải kiếm tiền thông qua công sức lao động của chính mình.

Nếu tuổi Thân có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, nên chọn hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, có thể mang lại nhiều may mắn cho con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.