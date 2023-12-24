Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa phát tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Tử vi từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không còn thấy cơ thể chưa khoẻ không nên làm quá sức.

Tình cảm: Tình cảm có thể không được chữa lành, hãy cố gắng chia sẻ cùng bạn bè.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc vẫn đang trau dồi, luôn quan tâm sức khoẻ bản thân.

Tài lộc: Đừng lo lắng khi chi tiêu đang khó khăn.

Sức khoẻ: Bệnh vì làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhiều may mắn trong cuối năm 2023. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều quý nhân trong sự nghiệp nên có thể tiến bộ vượt bậc.

Đồng thời, con giáp tuổi Tỵ cũng thể hiện tốt về mặt tài lộc, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ tương đối suôn sẻ trong năm nay. Họ sẽ tìm được người yêu phù hợp, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng sâu đậm.

Những ngày tốt đẹp của con giáp này sắp đến gần, sang năm tới có thể đám cưới viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi tỏ ra mạnh mẽ khi đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, góp phần giúp tập thể vượt qua những khó khăn. Chắc chắn nhiều người sẽ nhìn nhận và đánh giá cao con giáp này.

Đối với những người kinh doanh, khả năng vượt qua những thách thức trước đây giúp con giáp này giải quyết những vấn đề còn tồn tại, như vậy, doanh thu của bản mệnh đang trở nên ổn định hơn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Mùi lại không được thuận lợi như vậy. Con giáp này thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho đối phương, điều này khiến việc tìm kiếm người đồng hành lý tưởng trở nên khó khăn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.