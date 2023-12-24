Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 15:12

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp sau làm đâu thắng đấy, kinh tế sung túc, hốt vàng hốt bạc vào đầy nhà.

Tuổi Thân 

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch, người tuổi Thân hôm nay không bỏ lỡ công việc yêu thích. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có thành tựu, đạt nhiều tiếng vang.

Tình cảm: Tình cảm ở cạnh nhau mỗi khi không thể giải quyết chuyện quan trọng.

Tài lộc: Dành dụm chi phí cho chuyến đi du lịch nước ngoài.

Sức khoẻ: Cố gắng ăn thêm rau xanh, hạn chế uống nước chưa ga, cồn.

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tháng này cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi cho khía cạnh tiền bạc cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội.

Trong tháng cuối năm, vận may của bạn sẽ rất lớn, sự nghiệp thăng tiến nhảy vọt, tài vận phát đạt. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, chắc chắn bạn sẽ đạt được rất nhiều, mọi chuyện sẽ như ý muốn, hoa đào sẽ nở rộ.

Mặt sự nghiệp, bạn sẽ phải đối mặt với một làn sóng thử thách mới nhưng cũng sẽ đi kèm với những cơ hội lớn hơn.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp của Hợi cũng đã được cải thiện, cho phép họ điều hướng các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách dễ dàng.

Hợi nên tăng cường kỹ năng lãnh đạo trong tháng này, sắp xếp thời gian hợp lý, sự nghiệp chắc chắn sẽ đạt đến tầm cao hơn.

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch, tuổi Dậu dễ bị đồng nghiệp nói xấu và hãm hại. Trong tình huống này, bản mệnh cần giữ bình tĩnh và sử dụng sự thật để chứng minh bản thân.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu có cơ hội gặp được người phù hợp. Thậm chí, hai người có thể dành hàng giờ để trò chuyện và chia sẻ nhiều điều với nhau.

Nếu đã có gia đình, con giáp này có trách nhiệm lớn với người thân. Dù cuộc sống bận rộn đến mức nào, tuổi Dậu vẫn không quên dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Mong muốn lớn nhất của bản mệnh là có thể luôn ở bên cạnh họ khi cần.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023: 3 con giáp đức năng thắng số, có phúc cả đời, được cát tinh hộ mệnh, việc khó gặp quý nhân giúp đỡ

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15 ngày cuối cùng tháng 12/2023, 3 con giáp sau vượt qua rào cản khó khăn, từ nghèo hóa giàu, chuẩn bị đón Tết linh đình.

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