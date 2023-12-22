Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không chịu nổi những cơn đau nhứt vào mùa đông.

Tình cảm: Tình cảm có thể cho bạn nhiều niềm vui, nhưng thường chịu buồn tủi một mình.

Tài lộc: Khai thác cẩn thận nguồn vốn đầu tư.

Sức khoẻ: Bạn đạt nhiều thành tích tốt trong vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo là những tính cách nổi bật của người tuổi Ngọ. Khoảng thời gian từ cuối tuần (23/12 và 24/12), con giáp này sẽ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhờ sự soi đường dẫn lối của các vị quý nhân, khả năng lãnh đạo của tuổi Ngọ có thể phát huy tốt hơn, sự nghiệp danh lợi cũng tăng phi mã và thu về nguồn tiền lớn.

Đây là cơ hội lý tưởng để người tuổi Ngọ có cơ hội thể hiện bản thân một cách tự tin và không ngại trở thành sức mạnh cốt lõi của tập thể. Trong sự nghiệp, con giáp này phải biết "nương tựa" vào sức mạnh của người có quyền lực để cùng nhau tạo nên những thành tựu lớn hơn. Khi thành công, tuổi Ngọ cũng đừng bỏ qua sự hỗ trợ của những người xung quanh và cùng nhau chia sẻ kết quả viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12), sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi cũng chớ vội đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh chỉ vì nghe thấy lời người khác dụ dỗ. Để tránh rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, bản mệnh cần đánh giá tình hình thực tế và năng lực bản thân thật chính xác.

Con giáp này còn được nhắc nhở nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu đã cao tuổi. Đồng thời, bản mệnh cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.