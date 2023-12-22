Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 15:05

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp sau cuộc sống lên hương, vận khí khởi sắc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn 

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không chịu nổi những cơn đau nhứt vào mùa đông.

Công việc: Người tuổi Thìn giỏi biện luận, chịu khó học hỏi. 

Tình cảm: Tình cảm có thể cho bạn nhiều niềm vui, nhưng thường chịu buồn tủi một mình. 

Tài lộc: Khai thác cẩn thận nguồn vốn đầu tư.

Sức khoẻ: Bạn đạt nhiều thành tích tốt trong vận động.

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo là những tính cách nổi bật của người tuổi Ngọ. Khoảng thời gian từ cuối tuần (23/12 và 24/12), con giáp này sẽ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhờ sự soi đường dẫn lối của các vị quý nhân, khả năng lãnh đạo của tuổi Ngọ có thể phát huy tốt hơn, sự nghiệp danh lợi cũng tăng phi mã và thu về nguồn tiền lớn.

Đây là cơ hội lý tưởng để người tuổi Ngọ có cơ hội thể hiện bản thân một cách tự tin và không ngại trở thành sức mạnh cốt lõi của tập thể. Trong sự nghiệp, con giáp này phải biết "nương tựa" vào sức mạnh của người có quyền lực để cùng nhau tạo nên những thành tựu lớn hơn. Khi thành công, tuổi Ngọ cũng đừng bỏ qua sự hỗ trợ của những người xung quanh và cùng nhau chia sẻ kết quả viên mãn.

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12), sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi cũng chớ vội đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh chỉ vì nghe thấy lời người khác dụ dỗ. Để tránh rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, bản mệnh cần đánh giá tình hình thực tế và năng lực bản thân thật chính xác.

Con giáp này còn được nhắc nhở nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu đã cao tuổi. Đồng thời, bản mệnh cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), 3 con giáp sau may mắn hội tụ, thu tiền không ngơi tay, cuối năm mua biệt thự, sắm xe sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 31 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 33 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng