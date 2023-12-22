Đúng 3 ngày tới (24/12), 3 con giáp trăm sự khởi sắc, tài lộc vượng phát, dễ bứt phá đổi đời, càng làm càng thắng lớn

Đúng 3 ngày tới (24/12), tuổi Mùi liên tục thay đổi ý kiến, không đưa ra quyết định nổi vì lo lắng che mất lý trí. Con giáp này nên xem xét những lợi thế và hạn chế của mình, nếu chỉ toàn tập trung vào điều bất lợi cho mình thì sẽ nhận về nhiều thiệt thòi.

Trước những trở ngại trong cuộc sống, tuổi Mùi cần phải học cách tin tưởng vào khả năng của chính mình ngày hôm nay, thay vì dựa dẫm vào những người xung quanh. Đừng hồ nghi năng lực của mình.

Thời điểm này việc giao tiếp hàng ngày có thể mang lại những căng thẳng, gây rắc rối trong hợp tác, đầu tư. Con giáp này nên thận trọng các quyết định về tiền bạc, nên xem xét thêm về người mà bản mệnh định làm ăn cùng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có máu làm giàu, thậm chí, họ còn là người ham tiền bạc hơn tất cả những con giáp khác.

Vì thế, thay vì việc làm việc chăm chỉ, tích góp mỗi ngày, họ sẽ nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sau đó áp dụng kiến thức mình có được để dùng một phần số tiền hiện có vào các hoạt động đầu tư. Con giáp này cho rằng kinh doanh và đầu tư là cách nhanh nhất để tiền đẻ ra tiền.

Thế nhưng người tuổi này không hề đầu tư vô tội vạ, họ biết đâu là điểm dừng, biết được mình nên làm gì tùy thời điểm. Cho dù có thích tiền đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ nóng vội hoặc làm những việc trái lương tâm.

Vì vậy, họ vừa là con giáp giàu có vừa là người có danh tiếng, được tất cả khâm phục và nể trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày tới (24/12), người tuổi Dậu có cách kiểm soát kinh tế của gia đình.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay không còn cảm thấy mệt mỏi, bạn có cách làm việc tốt.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm nhiều mệt mỏi, chưa thể chia sẻ cùng ai.

Tài lộc: Giữ trọn nhịp độ tăng trưởng, bạn cố gắng học đầu tư tăng cao.

Sức khoẻ: Thỉnh thoảng không muốn cơ thể mệt mỏi, bạn chọn lối sống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.