Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu

Đúng 7 ngày tới (28/12), người tuổi Mão tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng khi ở cạnh bạn.

Tình cảm: Tuổi Mão sẽ là nguồn năng lượng tích cực trong mối quan hệ của họ, làm cho đối tác của bạn cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Công việc: Hôm nay, công việc của bạn sẽ sáng sủa và bạn sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực bạn đã chọn. Đừng ngần ngại để thể hiện tài năng của mình.

Tài lộc: Hãy xem xét cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nơi bạn có khả năng. Vận khí tài lộc có thể thay đổi theo thời gian.

Sức khoẻ: Hãy tập thể dục thường xuyên và hạn chế áp lực lên khớp gối, đặc biệt nếu bạn thường xuyên tham gia vào các hoạt động tập thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người sinh năm Tuất trong thời gian sắp tới sẽ có tổng tài sản tăng lên, yêu lại tình cũ và trở nên độc lập hơn. Một đặc điểm khác của họ là không bao giờ đầu hàng số phận. Cho dù con đường phía trước có bị chặn lại, những người này vẫn ngẩng cao đầu, không thay đổi ý định, không quan tâm đến ánh mắt và nhận xét của người khác.

Vì vậy, sự nghiệp của của những người tuổi Chó sẽ đạt đến đỉnh cao của sự giàu có. Về mặt tài lộc, may mắn sẽ vây quanh họ. Người tuổi chó luôn có gia đình bên cạnh. Họ có chỉ số IQ và trí tuệ cảm xúc cao. Đúng 7 ngày tới (28/12), người tuổi Tuất sẽ có rất nhiều tiền, sự nghiệp thăng tiến, được Thần Tài ghé thăm.

Vốn là những người tốt bụng và thấu hiểu người khác những người tuổi này có thể kết nối với mọi người một cách đầy nồng nhiệt và tử tế!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 7 ngày tới (28/12), các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn phát triển hài hòa. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.

Nay cũng là ngày thích hợp để con giáp này mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bản mệnh chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi.

Đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Con giáp này và nửa kia nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.