Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 13:30

Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp sau may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, một bước đổi đời giàu sang phú quý.

Tuổi Mão 

Đúng 7 ngày tới (28/12), người tuổi Mão tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng khi ở cạnh bạn.  

Công việc: Hôm nay, công việc của bạn sẽ sáng sủa và bạn sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực bạn đã chọn. Đừng ngần ngại để thể hiện tài năng của mình.

Tình cảm: Tuổi Mão sẽ là nguồn năng lượng tích cực trong mối quan hệ của họ, làm cho đối tác của bạn cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Tài lộc: Hãy xem xét cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nơi bạn có khả năng. Vận khí tài lộc có thể thay đổi theo thời gian.

Sức khoẻ: Hãy tập thể dục thường xuyên và hạn chế áp lực lên khớp gối, đặc biệt nếu bạn thường xuyên tham gia vào các hoạt động tập thể dục.

Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những người sinh năm Tuất trong thời gian sắp tới sẽ có tổng tài sản tăng lên, yêu lại tình cũ và trở nên độc lập hơn. Một đặc điểm khác của họ là không bao giờ đầu hàng số phận. Cho dù con đường phía trước có bị chặn lại, những người này vẫn ngẩng cao đầu, không thay đổi ý định, không quan tâm đến ánh mắt và nhận xét của người khác.

Vì vậy, sự nghiệp của của những người tuổi Chó sẽ đạt đến đỉnh cao của sự giàu có. Về mặt tài lộc, may mắn sẽ vây quanh họ. Người tuổi chó luôn có gia đình bên cạnh. Họ có chỉ số IQ và trí tuệ cảm xúc cao. Đúng 7 ngày tới (28/12), người tuổi Tuất sẽ có rất nhiều tiền, sự nghiệp thăng tiến, được Thần Tài ghé thăm.

Vốn là những người tốt bụng và thấu hiểu người khác những người tuổi này có thể kết nối với mọi người một cách đầy nồng nhiệt và tử tế!

Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 7 ngày tới (28/12), các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn phát triển hài hòa. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.

Nay cũng là ngày thích hợp để con giáp này mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bản mệnh chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi.

Đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Con giáp này và nửa kia nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

Đúng 2 ngày 27 và 28/12/2023, 3 con giáp sau làm ăn phát đạt, tha hồ hưởng lộc, không sợ nghèo đói.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 9 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng