Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 20:33

Đúng 2 ngày 27 và 28/12/2023, 3 con giáp sau làm ăn phát đạt, tha hồ hưởng lộc, không sợ nghèo đói.

Tuổi Tý 

Công việc của Tý có nhiều phiền toái do Kiếp Tài lâm vận. Có điềm mất hàng hóa, mất tài liệu quan trọng hoặc bị tiểu nhân chơi xấu sau lưng, nên cẩn thận. Bạn phải tập trung cao độ trong công việc để không bị xảy ra sai sót đáng tiếc, việc mình thì mình làm, đừng có để ý việc của người khác.

Vận tài lộc cũng khá chật vật, tuổi Tý không thể tích lũy được tiền ở thời điểm này, chi nhiều hơn thu. Bản mệnh hay lơ là, không tập trung nên dễ bị lạc đồ hoặc rơi tiền lúc nào không hay, nhất là hôm nay, phải hết sức cẩn thận.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Nhạy cảm, giàu trí tưởng tượng và lòng nhân ái là những nét nổi bật của người tuổi Hợi. Con giáp này luôn mong muốn một môi trường làm việc ổn định, thoải mái và có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật, sáng tạo.

Nhờ cát tinh soi chiếu mà những người sinh năm Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm khoảng thời gian này. Tuổi Hợi còn độc thân sẽ gặp được một người quan trọng, người này có tác động tích cực đến sự nghiệp và sự phát triển cá nhân của họ. Nếu chịu mở lòng và biết tận dụng từng cơ hội nhỏ, con giáp này sẽ nhanh chóng gặp được "định mệnh" đời mình.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Hợi mở rộng mối quan hệ cá nhân và sẵn sàng theo đuổi tình yêu. Họ cần can đảm để mở ra cho mình những cơ hội và mối quan hệ mới. Đồng thời, duy trì tính độc lập và khả năng sáng tạo nghệ thuật sẽ là "chìa khoá thành công" của con giáp này.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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