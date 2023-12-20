Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp trời cho vận may hiếm có, giàu có ngút trời, tiền bạc lên hương, vô tư hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 15:05

Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp sau công thành danh toại, không thiếu tiền tiêu, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Dậu 

Từ 21/12 đến 31/12, người tuổi Dậu chịu phải sự uỷ khuất do người khác gây ra.       

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn làm việc cẩn thận, nhưng bị người khác đổ oan.

Tình cảm: Người tuổi Dậu hôm nay tình cảm có nhiều đỗ vỡ.

Tài lộc: Tài lộc chưa dư nhiều, làm việc cần cẩn thận nhiều hơn.

Sức khoẻ: Ăn uống thoải mái, đừng quá gượng ép bản thân.  

Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp trời cho vận may hiếm có, giàu có ngút trời, tiền bạc lên hương, vô tư hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi cho biết 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Từ 21/12 đến 31/12, thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp trời cho vận may hiếm có, giàu có ngút trời, tiền bạc lên hương, vô tư hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Từ 21/12 đến 31/12, tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà chẳng dám phát biểu điều gì cả.

Trên thực tế, con giáp này không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bản mệnh cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bản mệnh sẽ thành công.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, đối phương sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp trời cho vận may hiếm có, giàu có ngút trời, tiền bạc lên hương, vô tư hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường, đầu tư đâu sinh lời đó.

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