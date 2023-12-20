5 ngày liên tiếp (20/12-25/12/2023): 3 con giáp gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, làm ăn ngày càng phát triển, trở thành tỷ phú trong nháy mắt

Thời gian này tử vi dự đoán khả năng thu hút tài lộc của tuổi Hợi là rất cao. Tính cách phóng khoáng, vui vẻ và khả năng giao tiếp tốt giúp bạn thu hút tài ăn nói. Sự hòa đồng và lạc quan sẽ làm cho bạn trở thành một người hấp dẫn may mắn và cơ hội về tiền tài.

Bản mệnh đang nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc trong mối quan hệ. Đừng chỉ mơ mộng về tình yêu tinh thần, hãy hiểu rằng tiền bạc cũng đóng một vai trò quan trọng. Gia đình có thể trở nên lạnh lẽo và những nỗ lực hi sinh của bạn không được đánh giá đúng. Cần cân nhắc và cân bằng lại tinh thần để giữ cho mối quan hệ ổn định.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Sửu thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Tuổi Sửu này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Thời gian này, thời cơ của người tuổi Sửu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Tử vi cho biết tuổi Sửu nếu như đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan phát tài. Nếu như đang làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được quý nhân đưa đường càng chăm chỉ càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.