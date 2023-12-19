Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, dồi dào phúc lộc, tài chính vững vàng, giàu to nhất vùng

Từ 20/12 đến 31/12, người tuổi Dậu mục đích cá nhân quá lớn, thường dễ thất vọng.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm không như ý, bạn và đối phương chưa tìm được tiếng nói chung của nhau.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Dậu dễ thất vọng khi không đạt kết quả cao.

Tài lộc: Đừng vì mệt mỏi quá mà đầu tư không lý trí.

Sức khoẻ: Thường có nhiều áp lực, nên ngồi thiện giữ hơi thở tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ 20/12 đến 31/12, người tuổi Tý có vận trình thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công việc của bản mệnh được tiến hành suôn sẻ. Con giáp này cũng dốc hết sức cho công việc, dành nhiều thời gian, tâm huyết cho những dự án đang dang dở.



Tuổi Tý đón nhận cơ hội phát tài rất lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón lộc về tay. Khi thấy cơ hội xuất hiện, con giáp này không nên chần chừ để vuột mất thời cơ có một không hay.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ xã hội mang đến nhiều nguồn động viên về tinh thần cũng như sự giúp đỡ khi cần dành cho người tuổi Tý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ 20/12 đến 31/12, tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ bế tắc, quẩn quanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán. Thái độ làm việc của bản mệnh cũng không được ổn. Có điềm báo sẽ mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên hoặc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc người khác chơi xấu sau lưng mà không biết. Đối phương có thể là đồng nghiệp ganh ghét, đố kị hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến bản mệnh một phen lao đao.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại, đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.