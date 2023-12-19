Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12): 3 con giáp trăm bề thuận lợi, cát lành đủ đường, thu vàng hốt bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 14:05

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12), 3 con giáp sau giàu lên chóng mặt, tiền tiêu rủng rỉnh, mua nhà tậu xe trong chớp mắt.

Tuổi Tỵ 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12), người tuổi Tỵ lận đận chuyện tình yêu.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc thoải mái, bạn không thấy áp lực như ngày trước. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ lận đận trong lúc tìm kiếm người phù hợp.

Tài lộc: Những lúc mệt mỏi, bạn dùng thu nhập cao của bản thân giải trí đúng chỗ. 

Sức khoẻ: Ngủ sớm, dành thời gian buổi sáng cho thể thao.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12): 3 con giáp trăm bề thuận lợi, cát lành đủ đường, thu vàng hốt bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi rất trung thành với bạn bè và gia đình. Bản mệnh sống chân thành và luôn giữ lời hứa của mình.

Với khả năng quan sát tốt, người tuổi Hợi thường nhạy bén với những thay đổi xung quanh và có khả năng đánh giá tình huống một cách tinh tế.

Người tuổi Hợi dễ gần và tốt bụng. Bản mệnh hòa đồng, có thể giao tiếp với bất cứ ai và luôn giữ thái độ tốt, không làm mất lòng ai. Vậy nên trong cuộc đời, bản mệnh sẽ gặp được nhiều bậc cao nhân và nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12), vận may sẽ bùng nổ, người tuổi Hợi sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư và quản lý tài chính.

Điều này giúp người tuổi Hợi có thể sớm tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Bản mệnh vốn hay làm việc hành thiện nên được nhận nhiều phước báo. Thời điểm này, sự nghiệp của bản mệnh chuyển biến tích cực. Hợi càng chăm chỉ thì càng giàu có, mưa vàng rơi trúng đầu.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12): 3 con giáp trăm bề thuận lợi, cát lành đủ đường, thu vàng hốt bạc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12), tuổi Mùi có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên trao cho những ưu ái đặc biệt. Con giáp này ban đầu còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi.

Ngày này tuổi Mùi cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về tài chính Tiền bạc về túi không ít, nhất là người kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

Tiếc là vận trình tình cảm lại không được suôn sẻ. Các cặp đôi dù yêu thương rất nhiều nhưng lại khó vượt qua được những rào cản gia đình, xã hội, hạnh phúc chẳng thể trọn vẹn. Có lẽ bản mệnh và nửa kia cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể hạnh phúc bền lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 4 ngày cuối tuần (20, 21, 22 và 23/12): 3 con giáp trăm bề thuận lợi, cát lành đủ đường, thu vàng hốt bạc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12, 3 con giáp sau phát tài phát lộc, thời tới khó cản, gặt hái thành công mỹ mãn.

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