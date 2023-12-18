Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2023: 3 con giáp làm ăn có lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi đón Tết 2024

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2023, tuổi Dần sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập rất khả quan. Không những có nguồn lương ổn định mà còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào túng thiếu.

Vận trình tình của tuổi Dần thăng hoa. Tình yêu lứa đôi thêm phần ngọt ngào. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

Hôm nay công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của tuổi Dần trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Dù người này không phải là cấp trên trực tiếp nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi có sự thăng hoa vượt bậc trong giai đoạn từ đây đến nghỉ lễ Noel 2023. Con giáp này có nhân duyên vượng, được quý nhân ra sức giúp đỡ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Bản mệnh biến nguy thành an, gặp khó khăn cũng sớm giải quyết được, thuận lợi chạm tay tới thành công. Nếu biết nắm bắt các cơ hội xuát hiện trước mắt, cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ vô cùng viên mãn, không cần phải lo lắng nhiều.

Con giáp này đón lộc trời ban, dù gặp vấn đề khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết dược. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những người đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc muốn bắt đầu một dự án mới có thể thử sức vào lúc này. Tuổi Hợi nên tranh thủ lúc thời vận đang lên để dễ dàng đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2023, người tuổi Thìn phân định rõ lập trường của bản thân trong công việc.

Công việc: Người tuổi Thìn luôn có góc nhìn chân thật khi ở cạnh những người thân yêu của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy thể hiện tình cảm chân thật của bản thân, đừng vì người khác mà thay đổi bản thân quá nhiều.

Tài lộc: Tìm hiểu kỹ tỉ mỉ những công việc tạo ra thu nhập cao, cẩn thận lừa đảo.

Sức khoẻ: Luôn mang năng lượng tươi mới đến với những người bạn xung quanh của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.