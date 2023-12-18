Đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), mọi chuyện sẽ diễn ra với tuổi Mùi trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một thời gian tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong giai đoạn 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12). Trong thời gian này, bản mệnh có nguồn tài chính dư dả, công việc thuận lợi, không phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh được các vị thần chiếu cố, nhận nguồn tài lộc dồi dào, tiền của rủng rỉnh. Trong công việc, dù phải đối mặt với khó khăn, họ cũng được quý nhân giúp đỡ và sẽ sớm vượt qua.

Người làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài. Trong khi đó, người làm công ăn lương thuận lợi hoàn thành dự án, được cấp trên đánh giá cao năng lực, nguồn thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), người tuổi Dậu có thời gian bên cạnh người yêu.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay đang làm việc tích cực, luôn mang đến những thành quả tốt khi cùng đội nhóm làm việc.

Tình cảm: Hôm nay, mong muốn tình cảm vẹn trọn, có thời gian vui vẻ bên cạnh người yêu.

Tài lộc: Luôn có cách cải thiện mức thu nhập, hôm nay tiêu tốn nhiều tiền vào các bữa tiệc.

Sức khoẻ: Đã có những thay đổi lớn trong cách bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.