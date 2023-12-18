Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11: 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 14:05

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11, 3 con giáp sau được quý nhân phù trợ, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Mão 

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11 xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11: 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ có nhiều may mắn trong năm 2023. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều quý nhân trong sự nghiệp nên có thể tiến bộ vượt bậc.

Đồng thời, con giáp tuổi Tỵ cũng thể hiện tốt về mặt tài lộc, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ tương đối suôn sẻ trong năm nay. Họ sẽ tìm được người yêu phù hợp, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng sâu đậm.

Những ngày tốt đẹp của con giáp này sắp đến gần, tình duyên có thể đám cưới viên mãn, hạnh phúc.

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11: 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11, người tuổi Ngọ đã học cách cải thiện công việc, luôn trau dồi kĩ năng.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn luôn cải thiện công việc, bạn biết cách trau dồi kĩ năng. 

Tình cảm: Tình cảm đã có những lúc vui vẻ, tuy nhiên hãy kiên nhẫn giải thích cùng đối phương khi cả hai chưa thấu hiểu.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang tốt dần lên, bạn học cách cải thiện nguồn thu nhập tổt. 

Sức khoẻ: Bạn đã biết cách chăm sóc bản thân, luôn mang nước ép uống khi đi làm. 

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/11: 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, tài vận lên hương, làm ăn hưng phát, đón nhận tin vui thăng chức

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, tài vận lên hương, làm ăn hưng phát, đón nhận tin vui thăng chức

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