Từ 17/12 đến 27/12, 3 con giáp phúc tài đủ đầy, may mắn ngập lối, cầm tiền ôm vàng về nhà, tận hưởng cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 17/12/2023 19:33

Từ 17/12 đến 27/12, 3 con giáp đại cát đại lộc, sự nghiệp viên mãn, hưởng hết giàu sang, sau cả đời chẳng lo thiếu tiền.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi từ 17/12 đến 27/12, tuổi Dậu dành thời gian để tìm ra những gì mình thực sự có hứng thú và có khả năng. Làm việc theo sở thích chắc chắn sẽ khiến bản mệnh cảm thấy tràn đầy động lực và đạt được những thành tích rực rỡ đến bất ngờ.

Người làm kinh tế có thể thu được một khoản kha khá nhờ các hoạt động đầu tư trước đó. Điều này chứng tỏ bản mệnh là người có khả năng đánh giá tình hình rất chuẩn xác. Hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu biết cách làm thế nào để nửa kia cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhờ vậy mà quan hệ của hai người luôn luôn ngọt ngào, đối phương cũng chẳng bao giờ muốn rời xa bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Từ 17/12 đến 27/12, 3 con giáp phúc tài đủ đầy, may mắn ngập lối, cầm tiền ôm vàng về nhà, tận hưởng cuộc sống thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Từ 17/12 đến 27/12, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Từ 17/12 đến 27/12, 3 con giáp phúc tài đủ đầy, may mắn ngập lối, cầm tiền ôm vàng về nhà, tận hưởng cuộc sống thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Từ 17/12 đến 27/12, những người tuổi Sửu sợ những chuyện không may xảy ra với tình cảm của hai người. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chú tâm những vấn đề chung của nhau, làm việc luôn kết hợp tạo ra thành quả hơn cả mong đợi.

Tình cảm: Tình cảm đủ sức để bạn vững vàng làm việc, tìm hiểu thêm những mới mẻ trong tình yêu.

Tài lộc: Gia tăng tài chính, củng cố địa vị trong gia đình.  

Sức khoẻ: Chú trọng vào sức khỏe, ăn uống lành mạnh.  

Từ 17/12 đến 27/12, 3 con giáp phúc tài đủ đầy, may mắn ngập lối, cầm tiền ôm vàng về nhà, tận hưởng cuộc sống thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (22/12), 3 con giáp tài chính khởi sắc, tiền vơi lại đầy, cát khí đầy nhà, công danh sự nghiệp sáng chói

Đúng 5 ngày tới (22/12), 3 con giáp tài chính khởi sắc, tiền vơi lại đầy, cát khí đầy nhà, công danh sự nghiệp sáng chói

Đúng 5 ngày tới (22/12), 3 con giáp sau tài vận bùng nổ, phú quý đủ đường, dư dả mua nhà sắm xe.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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