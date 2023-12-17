Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12): 3 con giáp phát tài phát lộc cả nhà, bạc đổ về như nước, làm gì cũng thành công vang dội

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12), tuổi Dần có thể kiếm về một khoản kha khá. Đó là khoản tiền xứng đáng với công sức con giáp này đã bỏ ra cho những công việc chính.

Về mặt tình cảm, nếu đã tìm được nửa kia, tuổi Dần cần phải chú ý đến suy nghĩ của đối phương, không nên ép buộc người ta phải lắng nghe ý kiến của mình. Không phải lúc nào quan điểm của bản mệnh cũng là đúng đắn nhất đâu.

Một số người có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư. Nếu còn chưa có đủ kinh nghiệm, bản mệnh có thể tham gia vào những mối đầu tư nho nhỏ để thử sức mình xem sao, quý nhân sẽ chỉ cho con đường đúng đắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12) chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền. Tử vi có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi nên tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. tới là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tuổi Hợi bước lên tầm cao mới, khi mà cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12), người tuổi Mão không thích ai phải chịu đựng vì mình.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão tỏ ra bản thân luôn đúng trong mắt mọi người, xem xét bản thân nhiều hơn.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không muốn đối phương vì bạn mà chịu thiệt thòi bởi gia đình.

Tài lộc: Đầu tư số tiền lớn vào công việc, mở mang kiến thức

Sức khoẻ: Có chút mệt mỏi khi phải làm việc liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.