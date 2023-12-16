Đúng 10 ngày tới (26/12), 3 con giáp làm ăn tự tin, kinh doanh phát đạt, tiền tỷ chất đống, tiến thẳng đến thành công

Đúng 10 ngày tới (26/12), những người tuổi Sửu tập trung vào công việc nhóm.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào công việc nhóm và hợp tác, ổn định và chăm chỉ sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức.

Tài lộc: Kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch ngân sách, đầu tư một cách cẩn thận.

Sức khoẻ: Chú ý đến sức khỏe của mình bằng cách duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi có sự thăng hoa vượt bậc trong giai đoạn từ đúng 10 ngày tới (26/12). Con giáp này có nhân duyên vượng, được quý nhân ra sức giúp đỡ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Bản mệnh biến nguy thành an, gặp khó khăn cũng sớm giải quyết được, thuận lợi chạm tay tới thành công. Nếu biết nắm bắt các cơ hội xuát hiện trước mắt, cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ vô cùng viên mãn, không cần phải lo lắng nhiều.

Con giáp này đón lộc trời ban, dù gặp vấn đề khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết dược. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những người đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc muốn bắt đầu một dự án mới có thể thử sức vào lúc này. Tuổi Hợi nên tranh thủ lúc thời vận đang lên để dễ dàng đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 10 ngày tới (26/12), tuổi Thìn gặp rất nhiều ý kiến trái chiều cho một quyết định trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này hãy lắng nghe bằng thái độ bao dung và tôn trọng, có thể bản mệnh sẽ nhận được những phản hồi tốt hơn mình nghĩ.

Thay vì luôn cảm thấy tự ti, tuổi Thìn nên học cách tiếp nhận lời khen từ những người xung quanh. Cho dù một lời khen nhỏ thôi nhưng cũng giúp bản mệnh nhìn ra thế mạnh của mình để có thể tập trung trong thời gian tới.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể mở lòng, tương tác, tuy nhiên hãy chín chắn hơn. Đôi khi bản mệnh xử lý một cách cảm xúc quá sẽ không hoàn toàn tốt như những gì bản mệnh nghĩ đâu. Dù tin tưởng ai đó nhưng trong các quyết định quan trọng vẫn cần cân nhắc nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.