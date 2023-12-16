Đúng 7 ngày tới (21/12), 3 con giáp tình tiền phơi phới, vận mệnh thăng hoa, cuộc đời êm ấm, giàu sang phú quý

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ luôn tin tưởng vào người mình yêu, cẩn thận chia sẻ những khó khăn cùng nhau.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc sự thông minh và kiên nhẫn của bạn sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn

Tài lộc: Nguồn tài chính nên kiểm soát chi tiêu và tránh những quyết định đầu tư đột ngột.

Sức khoẻ: Vóc dáng cân đối, nghỉ ngơi đủ giấc và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong giai đoạn 7 ngày tới (21/12). Trong thời gian này, bản mệnh có nguồn tài chính dư dả, công việc thuận lợi, không phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh được các vị thần chiếu cố, nhận nguồn tài lộc dồi dào, tiền của rủng rỉnh. Trong công việc, dù phải đối mặt với khó khăn, họ cũng được quý nhân giúp đỡ và sẽ sớm vượt qua.

Người làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài. Trong khi đó, người làm công ăn lương thuận lợi hoàn thành dự án, được cấp trên đánh giá cao năng lực, nguồn thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới (21/12), tuổi Dần không được may mắn trong công việc. Bản mệnh còn có họa tiểu nhân đeo bám, dễ bị lợi dụng trong chuyện làm ăn. Đây cũng không phải là thời điểm tốt cho những ai đang có ý định thi cử, tranh giành chức quyền.

Công việc không may lại thêm tiền bạc kém sắc. Với bản tính bướng bỉnh, không chịu thua, con giáp này dễ gây ra sai lầm trong chuyện kiếm tiền. Bản mệnh cũng có thể mất tiền vì những chuyện không đâu, lần sau nên cẩn thận hơn.

Vận trình tình cảm cũng không có tiến triển. Nay có thể sẽ có một vài chuyện không mấy vui vẻ xảy ra trong mối quan hệ của bản mệnh và đối phương. Ngoài ra, con giáp này đang bất mãn với một số người trong họ hàng nhưng không muốn nói ra.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.