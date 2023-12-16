Từ 16/12 đến 26/12, 3 con giáp tiền bạc chạm nóc, thở cũng ra tiền, may mắn phất lên đổi vận, ngồi không đón lộc

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 14:27

Từ 16/12 đến 26/12, 3 con giáp sau làm tới đâu ra tiền tới đó, bội thu bạc tỷ, hầu bao luôn rủng rỉnh.

Tuổi Thìn 

Tử vi từ 16/12 đến 26/12 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đa nhiệm trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn là người làm việc đa nhiệm và giải quyết vấn đề.

Tình cảm: Tình cảm cả hai đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc và nghĩ về tương lai.

Tài lộc: Kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch ngân sách sẽ giúp bảo vệ tình hình tài chính

Sức khoẻ: Tránh căng thẳng bằng cách thực hành thiền và tìm kiếm sự thư giãn. 

Từ 16/12 đến 26/12, 3 con giáp tiền bạc chạm nóc, thở cũng ra tiền, may mắn phất lên đổi vận, ngồi không đón lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, táo bạo. Con giáp này có tham vọng và luôn nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, khi còn trẻ, bản mệnh có đôi chút nóng vội, hơi thiếu kiên nhẫn, dễ bỏ cuộc giữa chững. Điều này khiến tuổi Tuất khó chạm tới thành công trong giai đoạn này.

Từ 16/12 đến 26/12, người tuổi Tuất đón nhận vận may trời ban, lộc tự tìm đến nhà. Trong công việc, con giáp này sẽ tìm được nhiều cơ hội phát triển, tiền kiếm được ngày một nhiều. Những dự án đang được thực hiện một cách suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận tốt cho tuổi Tuất, giúp cuộc sống của họ trở nên thoải mái, sung túc.

Từ 16/12 đến 26/12, 3 con giáp tiền bạc chạm nóc, thở cũng ra tiền, may mắn phất lên đổi vận, ngồi không đón lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Từ 16/12 đến 26/12, tuổi Sửu đi làm cẩn thận có người nói xấu sau lưng, đặt điều đổ oan. Con giáp này đừng chỉ kêu ca, than thở, bởi lẽ có kêu ca, oán thán cũng không giải quyết được vấn đề, cứ làm tốt phần mình là đủ.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu cũng đi xuống, không có dấu hiệu tăng lên. Gần đây chi phí sinh hoạt trong gia đình tăng lên khiến đồng tiền hao hụt. Một số người nhẹ dạ cả tin dễ bị bạn bè quỵt tiền, kẻ gian lừa lọc.

May mắn là vận tình cảm lại tốt lên. Con giáp này sẽ nhận ra rằng kể cả những điểm khác biệt của nửa kia sẽ khiến bản mệnh thấy tò mò và vô cùng thú vị. Con cái gần đây cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn khiến bản mệnh hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Từ 16/12 đến 26/12, 3 con giáp tiền bạc chạm nóc, thở cũng ra tiền, may mắn phất lên đổi vận, ngồi không đón lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023): 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, phú quý vinh hoa ngập tràn, cuộc sống dư dả sung túc

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023): 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, phú quý vinh hoa ngập tràn, cuộc sống dư dả sung túc

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023), 3 con giáp sau giàu nhanh như vũ bão, phát tài tấn tới, tiền tiêu không hết.

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