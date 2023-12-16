Cẩn thận 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp hung cát đan xen, tai bay vạ gió, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 00:05

Theo tử vi 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp sau có hung tinh chiếu mệnh, bất hòa với đồng nghiệp, lùm xùm dính vào thị phi cuối năm.

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Cẩn thận 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp hung cát đan xen, tai bay vạ gió, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường yêu tự do và có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Họ lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình và can đảm. Con giáp này thường háo hức khám phá những lãnh thổ chưa biết và điều mới mẻ. Những người thuộc con giáp này còn giỏi giao tiếp và thích thiết lập mối quan hệ với những người khác nhau.

Theo tử vi 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), người tuổi Dần sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Họ có thể gặp được một cơ hội kinh doanh lớn, thành công trong sự nghiệp và đạt được sự giàu sang hiếm ai sánh bằng. Thông qua quyết tâm vững chắc và nỗ lực tích cực, con giáp này sẽ vượt qua trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Về chuyện tình cảm, người tuổi Dần sẽ thu hút một người cùng chí hướng, cả hai sẽ cùng nhau theo đuổi đam mê và phiêu lưu để tạo nên một tương lai tươi đẹp.

Thời gian tới, người tuổi Dần cần duy trì thái độ lạc quan, tích cực và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Để theo đuổi thành công trong sự nghiệp, con giáp này nên duy trì tinh thần dũng cảm và cần duy trì giao tiếp tốt với những người xung quanh. 

Cẩn thận 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp hung cát đan xen, tai bay vạ gió, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), công việc của tuổi Tuất không suôn sẻ. Nếu có việc phải di chuyển nhiều thì nên thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, hỏng việc hại thân. Làm ăn buôn bán cũng nên cẩn thận kẻo bị kẻ gian lừa gạt.

Vận tiền bạc rơi vào tình trạng khó khăn. Con giáp này nhiệt tình nhưng cũng không nên phung phí như vậy bởi có những người tiếp cận cũng chỉ vì lợi dụng tiền bạc của bản mệnh mà thôi. Nay mà có tiền cũng đừng tiêu hoang.

Bù lại, vận trình tình cảm bình yên. Sự bao dung là cần thiết trong một mối quan hệ bền vững, con giáp này nên lấy bao dung để đối xử với người nhà. Những ai có hẹn trong hôm nay đừng trễ hẹn, nên giữ gìn hình ảnh của bản thân một chút.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Cẩn thận 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp hung cát đan xen, tai bay vạ gió, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp sau sung túc no ấm, tiền tài đầy nhà, nắm trọn cơ may giàu có đổi đời.

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