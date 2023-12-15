Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 15:05

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp sau sung túc no ấm, tiền tài đầy nhà, nắm trọn cơ may giàu có đổi đời.

Tuổi Tý 

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), tuổi Tý cảm nhận những khó khăn một cách rõ rệt hơn. Tuy nhiên chúng có thể giúp củng cố năng lực tự nhiên của bản mệnh. Đây là ngày để con giáp này đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình, thay vì chấp nhận chịu theo ý người khác.

Có rất nhiều thứ đang chờ tuổi Tý xử lý ổn thỏa vì thế hãy lên kế hoạch từ trước để giảm bớt căng thẳng khi phải lựa chọn giữa việc này việc kia. Đôi khi cuộc sống cần có những sự đánh đổi cần thiết, bản mệnh không thể vẹn toàn được mọi thứ như mong muốn.

Trên phương diện tình cảm, đây là thời gian để các cặp vợ chồng làm sống lại cảm giác yêu xưa cũ. Một buổi hẹn hò với những món ăn đơn giản sẽ giúp cả hai có thêm cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dân luôn có sự chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc. Bản mệnh được người khác tin tưởng, yêu quý. Con giáp này không ngại học hỏi những kiến thức mới, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Tử vi dự báo rằng con đường tài lộc của người tuổi Dần trong thời gian tới vô cùng rực rỡ. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dù công việc bận rộn, bản mệnh vẫn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc đối phương, không bõ lỡ chuyện tình cảm.

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), những người tuổi Sửu học tập nhiều, luôn đầu tư kiến thức cho bản thân.      

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Sửu thích tìm hiểu nhiều kiến thức mới liên quan đến công việc. 

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, tiếp xúc gần với người bạn thích ngày càng trở nên gần gũi nhau.  

Tài Lộc: Về mặt tài chính, lo âu nhiều khi tiền bạc đang thiếu thốn. 

Sức Khoẻ: Luôn vui vẻ, yêu đời giữa nhiều việc tiêu cực xảy ra. 

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

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10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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