Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp bội thu cuối năm, tiễn nghèo đón giàu, vừa may mắn vừa dư dả tiền bạc

Tử vi hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ lo lắng những chuyện cũ, cố gắng vượt qua.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ không có nhiều niềm vui mới, cẩn thận những người xấu muốn chia rẽ.

Tài lộc: Dễ bị mắc kẹt trong tài chính, khi nợ càng ngày càng nhiều lãi cao.

Sức khoẻ: Thường nghỉ ngơi không khoa học, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ tự tin, nhiệt tình và dũng cảm. Nhờ được cát tinh soi chiếu, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này sẽ phất cao như diều gặp gió trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12). Những người tuổi Ngọ luôn theo đuổi vinh quang và thành tích, họ tự tin vào bản thân và có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ của mình. Đây là lúc họ thể hiện tài năng, khả năng lãnh đạo của mình và đạt được thành công vang dội.

Những người tuổi Ngọ nên tiếp tục duy trì sự tự tin và nhiệt huyết trong khoảng thời gian quan trọng này. Ngoài ra, họ cũng phải học cách hợp tác với người khác và phát triển tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), đem tới những tác động tiêu cực cho tuổi Mùi. Người có chức cao vọng trọng hoặc làm lâu trong một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới.

Những người làm ăn lớn muốn thu được lợi nhuận lớn cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình, bởi không phải cứ khi nào mở rộng kinh doanh là sẽ nhận được khoản lời lãi như mình mong muốn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.