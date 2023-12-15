Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp bội thu cuối năm, tiễn nghèo đón giàu, vừa may mắn vừa dư dả tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 11:14

Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp sau số đỏ như son, tới thời vượng phát, vàng bạc phủ đầy khắp sân.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ lo lắng những chuyện cũ, cố gắng vượt qua.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng những chuyện cũ trong công việc, làm chậm tiến độ.  

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ không có nhiều niềm vui mới, cẩn thận những người xấu muốn chia rẽ.

Tài lộc: Dễ bị mắc kẹt trong tài chính, khi nợ càng ngày càng nhiều lãi cao. 

Sức khoẻ: Thường nghỉ ngơi không khoa học, mệt mỏi.

Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp bội thu cuối năm, tiễn nghèo đón giàu, vừa may mắn vừa dư dả tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ tự tin, nhiệt tình và dũng cảm. Nhờ được cát tinh soi chiếu, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này sẽ phất cao như diều gặp gió trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12). Những người tuổi Ngọ luôn theo đuổi vinh quang và thành tích, họ tự tin vào bản thân và có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ của mình. Đây là lúc họ thể hiện tài năng, khả năng lãnh đạo của mình và đạt được thành công vang dội.

Những người tuổi Ngọ nên tiếp tục duy trì sự tự tin và nhiệt huyết trong khoảng thời gian quan trọng này. Ngoài ra, họ cũng phải học cách hợp tác với người khác và phát triển tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp bội thu cuối năm, tiễn nghèo đón giàu, vừa may mắn vừa dư dả tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), đem tới những tác động tiêu cực cho tuổi Mùi. Người có chức cao vọng trọng hoặc làm lâu trong một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới.

Những người làm ăn lớn muốn thu được lợi nhuận lớn cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình, bởi không phải cứ khi nào mở rộng kinh doanh là sẽ nhận được khoản lời lãi như mình mong muốn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Trong hai ngày liên tiếp (16/12 và 17/12), 3 con giáp bội thu cuối năm, tiễn nghèo đón giàu, vừa may mắn vừa dư dả tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Theo tử vi dự đoán 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp này hung cát đan xen, có thể làm ăn thua lỗ, nên cẩn thận với các khoản đầu tư.

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