Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có khoảng thời gian vượng tài nhờ Chính Tài nâng đỡ. Những cơ hội phát tài đến khá nhiều và đều ở hoàn cảnh lý tưởng. Bản mệnh nên lưu ý để không bỏ lỡ cơ hội. Con giáp này có thể chuyển vận đổi đời nếu nắm bắt may mắn nhanh hơn nữa.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên người tuổi Ngọ biết cân bằng cuộc sống hơn, dành thời gian cho người thân của mình. Tình cảm không thể vun đắp trong ngày một ngày hai nhưng ít nhất bản mệnh cũng đã muốn làm điều đó. Nhờ vậy mà các mối quan hệ của bản mệnh đang tiến triển rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian này, tuổi Thân giữ được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Cũng nhờ thái độ tích cực, chủ động trong công việc mà bản mệnh sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý.

Nhiều người có thể nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, khiến công việc đã thuận lợi nay còn thuận lợi hơn. Nếu có vấn đề nào chưa thực sự hiểu rõ, bản mệnh cũng sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh để tiến bộ.

Về mặt tình cảm, nếu đã có đôi, cả bản mệnh và nửa kia đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ đó mà nhiều mâu thuẫn, bất đồng được giải quyết nhanh chóng. Tình cảm của hai người rất ngọt ngào, khiến nhiều người phải ghen tị.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.