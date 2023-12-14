Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, người tuổi Dần luôn có sự chăm chỉ, cẩn thận người khác yêu thích.

Tình cảm: Bạn không thích công việc có quá nhiều thời gian bận, không dành nhiều thời gian hẹn hò cùng đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc chăm chỉ, chịu khó học hỏi những kiến thức mới.

Tài lộc: Tài lộc chú ý, tránh cho mượn vô cớ.

Sức khoẻ: Sẵn sàng dành thời gian cho bản thân tập các môn thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất thông minh và có lý trí. Họ là người sống bộc trực, đôi khi khá nóng nảy nhưng có thể phân biệt đúng sai, kiểm soát bản thân để tránh những sai lầm không đáng có.

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Những người này luôn là người gây ấn tượng tốt, có khả năng tư duy mạnh mẽ và tính cách rất hào phóng. Cho dù gặp khó khăn nhưng họ cũng rất lạc quan đối đầu với cuộc sống, năng động làm mọi việc để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn.

Nhờ sự nỗ lực, con giáp tuổi Mão có thể đạt được những cơ hội phát triển tốt hơn, công việc suôn sẻ, thu nhập rủng rỉnh.

Tương lai gần, những người này không chỉ nhanh chóng thoát nghèo và trở nên giàu có mà còn khẳng định được năng lực, được nhiều người công nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, tuổi Thìn dễ bắt gặp những tình huống không mong muốn, đặc biệt là trong các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Khi không đạt được sự đồng thuận trong quá trình làm việc chung, tiến độ công việc trở nên trì trệ rõ ràng.

Trong giai đoạn này, nếu không duy trì sự tập trung, tuổi Thìn rất dễ phạm vào những sai lầm mà khó có thể chấp nhận. Hơn nữa, khả năng dự đoán hậu quả của những quyết định cũng không thể lường trước được, do đó, việc cẩn thận từ ban đầu là rất quan trọng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn có thể cảm thấy thất vọng với hiện tại. Tình yêu không luôn diễn ra theo kịch bản mơ mộng mà con giáp này đã tưởng tượng. Nếu không đạt được sự thỏa thuận và đồng lòng thì rủi ro xung đột và tan vỡ là rất cao.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.