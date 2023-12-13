Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12): 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12), người tuổi Hợi đang có thời gian ở cạnh người yêu sau nhiều ngày bận rộn.

Tình cảm: Người tuổi Hợi trong tình cảm bạn có nhiều thời gian bên cạnh người thương nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Hợi làm việc khá thoải mái, tinh thần luôn làm phấn khởi khi bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo hay.

Tài lộc: Kiếm tiền nhiều nhưng chưa biết cách giữ.

Sức khoẻ: Buồn bã vì những chuyện đã qua, sức khỏe có suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12), tuổi Thìn cầu gì được nấy, làm ăn vượng phát. Bản mệnh thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, có thể kết giao được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Nhờ trời thương ban cho phước lành, con giáp này càng thêm tự tin, có nhiều quyết định chính xác dẫn tới thành công. Thời gian tới đây, cơ hội có một không hai có thể xuất hiện. Tuổi Thìn cần phải trân trọng và nắm bắt nhanh chóng.

Con đường tình duyên của người tuổi Thìn trong thười gian tới cũng thăng hoa. Đây là động lực lớn cho bản mệnh tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Nhờ ông tơ bà nguyệt xe duyên, người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp, khiến trái tim mình rung động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12), tuổi Dậu thường mang theo sự hăng say trong công việc, nhưng đôi khi lại gặp khó khăn trong việc làm việc nhóm. Sự thiếu giao tiếp có thể khiến bản mệnh cảm thấy cô độc.

Ngoài ra, con giáp này còn cần chú ý đến việc quản lý tài chính. Để tránh tình trạng tiêu tiền một cách không kiểm soát, bản mệnh nên học cách quản lý tiền bạc một cách sáng tạo và loại bỏ những chi tiêu không cần thiết.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu có thể gặp khó khăn khi đối mặt với sự khác biệt quan điểm và tư duy. Mặc dù có tình cảm sâu sắc, nhưng những mâu thuẫn liên tục có thể xảy ra do sự kiên định và bảo vệ ý kiến cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.