Từ đây đến Tết ông Công ông Táo 2023: 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe

Từ đây đến Tết ông Công ông Táo 2023, tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bản mệnh trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Con giáp này cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

Tiếc là vận trình tình cảm gặp đôi chút khúc mắc. Hãy coi như đây là thử thách cho sự thấu hiểu và bao dung giữa hai người. Đừng vì cái tôi quá lớn mà buông lời tổn thương người mình yêu thương nhất.

Bản mệnh cũng sẽ có thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

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Tuổi Tuất

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

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Tuổi Hợi

Trong số các con giáp thì người tuổi Hợi là con giáp số hưởng làm việc gì cũng được Thần Phật che chở giúp đỡ biến nguy thành an giàu có. Những người tuổi Hợi snh ra đã vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Hợi đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, từ đây đến Tết ông Công ông Táo 2023, người tuổi hợi sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này chính là thời kỳ hoàng kim của người tuổi Hợi. Đặc biệt, trên con đường công danh tài thì tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà tuổi Hợi gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu còn độc thân người tuổi Hợi sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Hợi càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.