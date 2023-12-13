3 con giáp phát tài phát lộc tháng 12/2023, đón Tết Nguyên đán 2024 ấm no: Phú quý vây quanh, tha hồ ôm tiền trĩu túi

Theo tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thấu hiểu những lĩnh vực bạn theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc hiểu biết rộng, luôn có những thay đổi tích cực, am hiểu công việc.

Tài lộc: Tăng trưởng nhiều dự án, đầu tư mang lại nhiều thành công lớn.

Sức khoẻ: Không chấp nhận sức khoẻ tệ đi, dành nhiều thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không chỉ được yêu mến nhờ tính cách hiền lành, tốt bụng và ân cần, người tuổi Mùi còn có ý thức mạnh mẽ về gia đình và chú ý đến cảm xúc cũng như nhu cầu của người khác. Những người thuộc con giáp này rất giàu cảm xúc, tận tâm và ấm áp trong tình yêu.

Theo tử vi tháng 12/2023, đây là thời điểm vàng để những người sinh dưới bản mệnh này phát triển trong sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.

Tuổi Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và thể hiện tài năng của mình. Trong tình yêu, tuổi Mùi nên tiếp tục quan tâm đến nhu cầu của gia đình, người thân và cố gắng tạo dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng 12/2023, đây là khoảng thời gian báo hiệu vận may về tài lộc với tuổi Mão. Công việc hiện tại tiến triển tốt đẹp nên mang về không ít lợi nhuận. Nhờ tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ngày này các kế hoạch hợp tác làm ăn, kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Cả bản mệnh và đối tác đều hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi, đồng lòng hiệp sức kiếm tiền thu về lợi nhuận lớn. Nhìn chung các nguồn thu đều tăng, việc cần làm là có kế hoạch tài chính cụ thể để không lãng phí tiền bạc vào nơi vô ích.

Vận trình tình cảm không được như ý. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng có thể khơi mào mâu thuẫn giữa những cặp đôi. Cả bản mệnh và nửa kia đều cần xem xét lại thái độ của mình, đừng chỉ biết đổ lỗi cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.