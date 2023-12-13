3 con giáp phát tài phát lộc tháng 12/2023, đón Tết Nguyên đán 2024 ấm no: Phú quý vây quanh, tha hồ ôm tiền trĩu túi

Theo tử vi tháng 12/2023, 3 con giáp sau được dự đoán có lộc giàu khủng khiếp, sự nghiệp lên hương, cuộc sống ổn định sung túc.
- Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài lộc vượng phát, thành công rực rỡ, có gia tài kếch sù
- Trong 7 ngày liên tiếp (13/12-19/12): 3 con giáp tiền của ngập lối, cầu được ước thấy, tài lộc vượng phát, may mắn hanh thông
Tuổi Dần
Theo tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thấu hiểu những lĩnh vực bạn theo đuổi.
Công việc: Người tuổi Dần trong công việc hiểu biết rộng, luôn có những thay đổi tích cực, am hiểu công việc.
Tình cảm: Bạn yêu thích cảm giác được chăm sóc từ xa.
Tài lộc: Tăng trưởng nhiều dự án, đầu tư mang lại nhiều thành công lớn.
Sức khoẻ: Không chấp nhận sức khoẻ tệ đi, dành nhiều thời gian rèn luyện thể thao.
Tuổi Mùi
Không chỉ được yêu mến nhờ tính cách hiền lành, tốt bụng và ân cần, người tuổi Mùi còn có ý thức mạnh mẽ về gia đình và chú ý đến cảm xúc cũng như nhu cầu của người khác. Những người thuộc con giáp này rất giàu cảm xúc, tận tâm và ấm áp trong tình yêu.
Theo tử vi tháng 12/2023, đây là thời điểm vàng để những người sinh dưới bản mệnh này phát triển trong sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.
Tuổi Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và thể hiện tài năng của mình. Trong tình yêu, tuổi Mùi nên tiếp tục quan tâm đến nhu cầu của gia đình, người thân và cố gắng tạo dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận.
Tuổi Mão
Theo tử vi tháng 12/2023, đây là khoảng thời gian báo hiệu vận may về tài lộc với tuổi Mão. Công việc hiện tại tiến triển tốt đẹp nên mang về không ít lợi nhuận. Nhờ tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ngày này các kế hoạch hợp tác làm ăn, kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Cả bản mệnh và đối tác đều hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi, đồng lòng hiệp sức kiếm tiền thu về lợi nhuận lớn. Nhìn chung các nguồn thu đều tăng, việc cần làm là có kế hoạch tài chính cụ thể để không lãng phí tiền bạc vào nơi vô ích.
Vận trình tình cảm không được như ý. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng có thể khơi mào mâu thuẫn giữa những cặp đôi. Cả bản mệnh và nửa kia đều cần xem xét lại thái độ của mình, đừng chỉ biết đổ lỗi cho đối phương.
Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h
Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.