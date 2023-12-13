Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài lộc vượng phát, thành công rực rỡ, có gia tài kếch sù

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 11:01

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp sau vượng vận cát tường, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, làm việc gì cũng thuận lợi thành công.

Tuổi Tý 

Tử vi từ đây đến cuối năm của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cố chấp theo đuổi tình cảm không còn chân thành

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc chịu nhiều đau khổ, bạn không còn chủ động hành động sai xót. 

Tình cảm: Người tuổi Tý tình cảm vấn vương còn chưa thể rời xa.

Tài lộc: Nguồn kinh tế bền vững, bạn giữ vững mức chi tiêu hiện tại tốt.

Sức khoẻ: Chủ động rèn luyện thể thao, ăn uống nghỉ dưỡng điều độ.  

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài lộc vượng phát, thành công rực rỡ, có gia tài kếch sù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường yêu tự do và có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Họ lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình và can đảm. Con giáp này thường háo hức khám phá những lãnh thổ chưa biết và điều mới mẻ. Những người thuộc con giáp này còn giỏi giao tiếp và thích thiết lập mối quan hệ với những người khác nhau.

Từ đây đến cuối năm 2023, người tuổi Dần sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Họ có thể gặp được một cơ hội kinh doanh lớn, thành công trong sự nghiệp và đạt được sự giàu sang hiếm ai sánh bằng. Thông qua quyết tâm vững chắc và nỗ lực tích cực, con giáp này sẽ vượt qua trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Về chuyện tình cảm, người tuổi Dần sẽ thu hút một người cùng chí hướng, cả hai sẽ cùng nhau theo đuổi đam mê và phiêu lưu để tạo nên một tương lai tươi đẹp.

Thời gian tới, người tuổi Dần cần duy trì thái độ lạc quan, tích cực và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Để theo đuổi thành công trong sự nghiệp, con giáp này nên duy trì tinh thần dũng cảm và cần duy trì giao tiếp tốt với những người xung quanh. 

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài lộc vượng phát, thành công rực rỡ, có gia tài kếch sù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi từ đây đến cuối năm 2023, tuổi Sửu có vận trình tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ, trợ giúp nên làm gì cũng hanh thông trôi chảy. Những lĩnh vực bản mệnh đã đầu tư nhiều công sức suốt thời gian qua cũng đem đến tín hiệu khả quan.

Thu nhập chính và phụ của tuổi Sửu đều tăng, cứ chăm chỉ thì không thiếu tiền. Song các khoản chi ra dịp cuối năm khá lớn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến túi tiền của con giáp này. Do vậy, bản mệnh nên có kế hoạch mua sắm hiệu quả.

Vận trình tình cảm lại khá ảm đạm. Dù không hay chia sẻ nỗi lòng mình ra bên ngoài nhưng trong sâu thẳm vẫn mong muốn tìm được một người có thể thấu hiểu và sẻ chia với mình. Song tình cảm vốn không thể gượng ép, bản mệnh chỉ đành buông xuôi để mặc tự nhiên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tài lộc vượng phát, thành công rực rỡ, có gia tài kếch sù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp sau có vận may bất ngờ, tay trái chạm vàng, tay phải chạm bạc.

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