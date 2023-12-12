Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 22:33

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp sau có vận may bất ngờ, tay trái chạm vàng, tay phải chạm bạc.

Tuổi Thìn 

Vận may của người tuổi Thìn trong giai đoạn này khá dồi dào. Bản mệnh có đủ năng lượng để đạt được mục tiêu, đón một cái Tết no đủ.

Giai đoạn này bản mệnh nên có sự quyết đoán. Nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp bản mệnh vượt qua trở ngại và hãy hành động khôn ngoan trước khi vận may nhạt phai.

Người tuổi Thìn cũng cần có sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian để suy ngẫm. Điều này giúp điều chỉnh kế hoạch và ra quyết định sáng suốt, thúc đẩy bản mệnh tiến gần hơn tới mục tiêu.

Sự quyết tâm và tự tin cũng là nền tảng quan trọng giúp người tuổi Thìn giải quyết mọi vấn đề. May mắn có thể kéo dài nhưng nó làm cho việc đối mặt với thách thức trở nên dễ dàng hơn.

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ nay đến cuối năm 2023, tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý đến mối quan hệ xã hội. Có khả năng cao rằng những người đang tiếp cận con giáp này có thể là những người tiểu nhân, đang chờ đợi cơ hội để lợi dụng bản mệnh.

Dù tuổi Tỵ có đang đứng ở vị trí nào, quan trọng nhất là phải nhìn xa trước và sau lưng, tránh việc cứng đầu và kiên quyết với quan điểm cá nhân. Bản mệnh có tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng điều này đôi khi khiến bản mệnh thiếu sự nhìn nhận một cách toàn diện các vấn đề.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Tỵ trở nên căng thẳng bởi những quan điểm trái ngược. Có thể dẫn đến việc hai người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận, thậm chí đứng trước bờ vực tan vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần may mắn trong sự nghiệp đặc biệt là với những phương diện thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương. Bạn sẽ nhận được những tin vui mong đợi, là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của mình. Con giáp này nên cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển bản thân một cách tích cực hơn nữa.

Trong lĩnh vực tình cảm, có thể xuất hiện một số rắc rối trong gia đình và giao tiếp với bạn bè do tính khí của bạn. Hôm nay, tính kiên nhẫn và điềm đạm của bạn sẽ giúp giảm bớt đi những thách thức. Đối với mối quan hệ tình cảm, cần sự quan tâm, sẻ chia và thông cảm để tránh rạn nứt.

Từ nay đến cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, đếm tiền mệt nghỉ, giàu sang phú quý, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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