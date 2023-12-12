Từ đây đến 31/12/2023: 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận may lội ngược dòng tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 15:45

Từ đây đến 31/12/2023, 3 con giáp sau sa chân vào núi vàng, tiền bạc đầy ắp, không cần lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc.

Tuổi Tuất 

Từ đây đến 31/12/2023, người tuổi Tuất luôn nghĩ về quá khứ buồn tủi.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có nhiều ước mơ lớn, chinh phục nhiều đỉnh cao. 

Tình cảm: Tình yêu của cả hai đã không còn mặn mồi, bạn luôn tìm đến cách giải quyết tốt.

Tài lộc: Thỉnh thoảng bạn luôn có cách giữ tài chính tăng trưởng cao.

Sức khoẻ: Tăng cường lịch tập khi có thời gian rảnh. 

Từ đây đến 31/12/2023: 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận may lội ngược dòng tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bạn chính là một trong những con giáp có thu hoạch lớn vào cuối tháng 12/2023 dương lịch này. Bản mệnh Dậu luôn được đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ lạc quan và tích cực, có tâm lý vững vàng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Bạn hiểu rằng uộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng.

Chìa khóa thành công của người tuổi Dậu là không bỏ cuộc. Sự tích cực bên trong chắc chắn sẽ giúp bạn có cơ hội đạt được mục tiêu. Khi đến thời điểm thích hợp, mọi việc bạn làm đều dễ dàng và gặt hái nhiều quả ngọt.

Trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài chiếu mệnh, vận thế thăng tiến, quý nhân phù trợ, tránh xa những chuyện rắc rối, căng thẳng, tập trung hơn vào công việc. Dù trong công việc hay đầu tư và quản lý tài chính, bạn đều sẽ đạt được những thành tựu tốt.

Những tín hiệu tốt sắp đến gần, sự giàu có sắp bủa vây lấy bạn khi công việc kinh doanh bùng nổ và bạn cũng sẽ sớm đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch mua sắm, chuẩn bị cho Tết, hoặc thậm chí tự thưởng cho bản thân như một lời khích lệ cho những nỗ lực suốt năm vừa qua.

Từ đây đến 31/12/2023: 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận may lội ngược dòng tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Nhờ cát tinh Thiên Ấn hậu thuẫn, tuổi Hợi đang đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc và sự nghiệp. Vận khí đang lên nên con giáp này có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Càng về cuối năm, bạn lại càng thể hiện được nhiều ưu điểm của mình. Tài lộc cũng không gặp vấn đề nào cần phải lo lắng. Ngay trong ngày này, bạn còn có thể sẽ đón những khoản thu bất ngờ. Nếu có dự định đầu tư kinh doanh thì bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ, tỉ lệ thành công sẽ khá cao đó.

Chuyện tình cảm khá ổn định, người có đôi có cặp không có nhiều đột phá nhưng nhìn chung mối quan hệ hai bạn vẫn khá hài hòa, ít khi nảy sinh mâu thuẫn hay tranh cãi. Người độc thân có cơ hội tìm được người ưng ý, chỉ cần chủ động thì sẽ giành được hạnh phúc cho bản thân.

Từ đây đến 31/12/2023: 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận may lội ngược dòng tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 13/12 đến 23/12, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, phú quý lâm môn, tài vận dồi dào, phúc lộc đầy người

Từ 13/12 đến 23/12, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, phú quý lâm môn, tài vận dồi dào, phúc lộc đầy người

Từ 13/12 đến 23/12, 3 con giáp sau may mắn chờ sẵn trước nhà, tài lộc như mưa, nhanh chóng giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 42 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ