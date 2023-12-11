2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), 3 con giáp đón tin vui tài lộc, buôn may bán đắt, được quý nhân ban phát của cải

Người tuổi Mão có trái tim nhân hậu, rất dễ gần, khi tiếp xúc với mọi người để lại ấn tượng tốt. Họ cũng là những người rất kiên trì trong công việc và có khả năng nắm bắt thực tế mạnh mẽ. Có thể không ưa cạnh tranh gay gắt nhưng người tuổi Mão luôn chờ đợi để tìm kiếm cơ hội.

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), tuổi Mão đều có khả năng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người ưu tú. Những người này có thể là ông chủ, người cố vấn, đối tác, họ sẽ đưa ra những lời khuyên, nguồn lực quý giá cho tuổi Mão, giúp họ nhanh chóng vươn lên nổi bật trong sự nghiệp.

Thực tế, tuổi Mão có tài năng, họ chỉ cần chờ cơ hội để tỏa sáng mà thôi. Cuối tháng 11, sự nghiệp mà tuổi Mão lựa chọn theo đuổi đã có bước tiến triển tốt hơn. Nhiều việc từ khó khăn trở nên dễ dàng hơn, họ không chỉ tiến bộ hơn, học được thêm kỹ năng mà thu nhập cũng tăng lên tương ứng.

Về mặt tài chính, tháng 12 cũng được cho là sẽ mang lại một số may mắn cho những người sinh năm Mão. Họ có cơ hội tiếp cận các cơ hội đầu tư hoặc một hợp đồng hấp dẫn giúp nâng cao hơn nữa vị thế tài chính của họ. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng nên chú ý lập kế hoạch tài chính trong tháng này để đảm bảo tài lộc tăng trưởng ổn định và đón một cái Tết sung túc, dồi dào tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), người tuổi Tỵ hôm nay chăm chú lắng nghe ý kiến mọi người.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc, lắng nghe đóng góp của mọi người.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh người bạn yêu thương.

Tài lộc: Vẫn giữ thoái quen tiết kiệm, cẩn thận.

Sức khoẻ: Luôn kỉ luật bản thân khi rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12) mang lại cho tuổi Sửu nhiều cơ hội mới, bao gồm cả việc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thay vì thái độ muốn phủ nhận chúng, bản mệnh nên học cách để cải thiện những gì mà bản thân còn thiếu, còn yếu.

Những tin tức tốt lành về công việc sắp đến với con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thành quả của mình và đừng quên chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu. Chính họ là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng xấu, có thể con giáp này vô tình nói ra những lời không phù hợp lắm trong hoàn cảnh gây tổn thương cho người khác. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và tư duy mọi việc ở góc độ lý trí hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.