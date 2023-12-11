Đúng hôm nay, thứ Hai (11/12): 3 con giáp phú quý bao quanh, tiền bạc khắp nơi đổ về, phất lên như diều gặp gió, phát tài ngoài sức tưởng tượng

Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tính cách khó hoà hợp cùng mọi người.

Tình cảm: Người tuổi Tý tình cảm không có nhiều lựa chọn, bạn chọn cách thoải mái chia sẻ, để hiểu nhau nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc còn có khó khăn, bạn chưa thể hoà đồng cùng đồng nghiệp nơi công sở.

Tài lộc: Nguồn kinh tế bình ổn, thu nhập thụ động ngày càng tăng cao.

Sức khoẻ: Không thích ăn rau, bỏ qua bữa chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong giai đoạn trước đây. Con giáp này có tính cách mạnh mẽ, kiên cường nên những điều đó không thể làm khó họ. Bản mệnh luôn tâm niệm rằng thất bại là mẹ thành công, chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sớm muộn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tử vi dự báo rằng cuộc sống của người tuổi Sửu trong dịp 11/12 này sẽ có nhiều may mắn, các vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh tìm được cơ hội mới phát triển bản thân, đưa sự nghiệp bước lên một tầm cao mới. Càng về cuối năm tuổi Sửu càng gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 11/12/2023, những cảm xúc tích cực hỗ trợ cho tuổi Dần rất nhiều trong các phương diện cuộc sống. Tuy nhiên bản mệnh đừng quên khi giải quyết công việc cần ưu tiên hiệu quả trước đã.

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để dành cho bản thân cũng như những người quan trọng với mình. Con giáp này sẽ sớm nhận ra những thay đổi sâu sắc xung quanh cuộc sống.

Ngoài ra, tuổi Dần hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng vì bận rộn với công việc hoặc lo lắng cho những người xung quanh mình mà quên đi việc chăm sóc bản thân đúng cách.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.