'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 06:18

Tháng cuối năm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ, cuộc sống ngày càng lên hương.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, cởi mở, phóng khoáng. Họ sống hết lòng vì bạn bè, người thân. Cũng chính nhờ điều này mà tuổi Thìn luôn được mọi người yêu quý. Vận quý nhân của tuổi Thìn cực vượng, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ.

Tháng 12, vận trình của tuổi Thìn sẽ dần được cải thiện. Bản mệnh đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, nắm chắc thành công trong tay nên thu nhập dồi dào hơn trước.

'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa. Con giáp này luôn biết tạo dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Nhờ vậy, khi gặp khó khăn, tuổi Mùi luôn có cao nhân ra tay giúp đỡ, tương trợ.

Trong khoảng thời gian tháng 12, con giáp này sẽ đón nhận thời cơ đổi vận mạnh mẽ. Tuổi Mùi không chỉ thăng hoa trong công việc, sức khỏe dồi dào mà chuyện tình duyên cũng vượng phát. Bản mệnh dư dả tiền bạc, cuộc sống ấm no.

'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, tốt bụng, không có nhiều tham vọng nhưng lại có được nguồn tài phú, thu nhập dồi dào. Trong khoảng thời gian tháng 12 đây, con giáp may mắn này bước chân vào đại vận, có thể làm 1 thu 10, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Trong thời gian này, bản mệnh cũng tích lũy được khối tài sản lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai có cuộc sống sung túc, hưởng phúc bên gia đình.

'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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