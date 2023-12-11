3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Hai 11/12/2023: Hóa Rồng hóa Phượng, gặp thời vượng phát, tiền nhiều như nước, vạn sự tốt lành

Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không muốn bị phản bội một lần nào nữa.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc dứt khoát đưa ra nhận định của bản thân.

Tài lộc: Nguồn tài chính cân bằng, luôn giỏi trong cách tạo ra thu nhập.

Sức khoẻ: Khoẻ mạnh, luôn mang tâm lý thoải mái làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Bản mệnh cũng là người thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội để đổi đời. Con giáp này có tham vọng và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Tử vi dự báo rằng trong dịp 11/12, người tuổi Dần có thể nhận thấy những dấu hiệu chuyển biến tích cực trong cuộc sống và công việc. Bản mệnh được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội làm việc, thể hiện năng lực. Nhờ đó, tài vận của bản mệnh cũng dồi dào hơn. Con giáp này có may mắn lớn trong giai đoạn tới, tình tiền phát triển rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay, tuổi Tý cảm nhận những khó khăn một cách rõ rệt hơn. Tuy nhiên chúng có thể giúp củng cố năng lực tự nhiên của bản mệnh. Đây là ngày để con giáp này đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình, thay vì chấp nhận chịu theo ý người khác.

Có rất nhiều thứ đang chờ tuổi Tý xử lý ổn thỏa vì thế hãy lên kế hoạch từ trước để giảm bớt căng thẳng khi phải lựa chọn giữa việc này việc kia. Đôi khi cuộc sống cần có những sự đánh đổi cần thiết, bản mệnh không thể vẹn toàn được mọi thứ như mong muốn.

Trên phương diện tình cảm, đây là thời gian để các cặp vợ chồng làm sống lại cảm giác yêu xưa cũ. Một buổi hẹn hò với những món ăn đơn giản sẽ giúp cả hai có thêm cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.