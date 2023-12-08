Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12): 3 con giáp sự nghiệp như ý, tài lộc rủng rỉnh, gom vàng đón Tết, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 16:11

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp sau danh vọng ập đến bất ngờ, cải thiện được mức thu nhập, cuộc sống dư dả giàu sang.

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tính cách tốt, luôn chỉn chu, tỉ mỉ và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhờ đó, bản mệnh cũng luôn được yêu quý, có quý nhân phù trợ. Theo tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), tuổi Mão bước vào vận hoàng kim. Vận trình của bản mệnh có sự khởi sắc, làm đâu thắng đó, liên tục thu về lợi nhuận cao.

Tuổi Mão có cơ hội làm giàu, phát tài liên tục. Thời cơ đến, bản mệnh không thể chần chừ mà phải nhanh chóng nắm bắt. Người làm ăn buôn bán có những điểm mới, thúc đẩy doanh số. Nguồn hàng dồi dào, hàng đi liên tục. Người làm những công việc khác cũng không gặp nhiều khó khăn, túi tiền rủng rỉnh.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12): 3 con giáp sự nghiệp như ý, tài lộc rủng rỉnh, gom vàng đón Tết, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), tuổi Tý đạt được những thành tích đáng nể, là kết quả của những hành động quyết liệt mà bản mệnh đã thực hiện suốt thời gian qua. Hãy tận dụng tối đa môi trường hỗ trợ để thúc đẩy đạt mục tiêu cá nhân.

Con giáp này được nhắc nhở đừng tham gia vào các hoạt động đầu tư khiến bản thân gặp rủi ro. Thay vào đó tập trung cải thiện công việc hiện tại, bản mệnh cũng tìm thấy cơ hội để nâng cao kiến thức, đạt được thành công mong đợi.

Trong ngày này, người mang thai không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp và phòng ở chính. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12): 3 con giáp sự nghiệp như ý, tài lộc rủng rỉnh, gom vàng đón Tết, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), người tuổi Sửu bận tâm những chuyện cũ, không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.  

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc thường lo lắng nhiều công việc không thể hoàn thành hết.

Tình cảm: Tình yêu đến bất ngờ, giữ nhiều kỷ niệm khi ở cạnh nhau.    

Tài lộc: Cẩn thận lời nói và hành động của bạn trước khi cho người khác vay mượn. 

Sức khỏe: Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bên người thân. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12): 3 con giáp sự nghiệp như ý, tài lộc rủng rỉnh, gom vàng đón Tết, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày 9, 10, 11 tháng 12, 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, tài lộc dồi dào, kiếm được rất nhiều của cải, phất lên như vũ bão

Ngày 9, 10, 11 tháng 12, 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, tài lộc dồi dào, kiếm được rất nhiều của cải, phất lên như vũ bão

Ngày 9, 10, 11 tháng 12, 3 con giáp sau đón cuộc sống mới thành công, gia tăng phúc lộc và đại cát đại lợi.

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