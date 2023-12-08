Ngày 9, 10, 11 tháng 12, 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, tài lộc dồi dào, kiếm được rất nhiều của cải, phất lên như vũ bão

Ngày 9, 10, 11 tháng 12, tuổi Mùi cần kiên nhẫn khi đối mặt với trở ngại. Sự nóng nảy sẽ chỉ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Công việc xuất hiện trục trặc nửa chừng, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Vì thế mà uy tín cũng bị ảnh hưởng.

Vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân dù đã cố mở lòng mình, dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động. Có thể bản mệnh vẫn chưa vượt qua tổn thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Vận tài lộc của tuổi Mùi cũng có chiều hướng giảm sút, tình trạng hao tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người kinh doanh muốn cải thiện tình hình thì nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Bên cạnh đó, thói quen chi tiêu thiếu hợp lý cũng đang khiến bản mệnh phải trả giá.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thời gian làm việc thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Bản mệnh đang có chiều hướng phát triển tốt đẹp, phù hợp với mong muốn của bản thân. Điều này cũng giúp tuổi Thìn có thể phát huy hết năng lực.

Yếu tố may mắn chỉ đóng góp một phần cho sự thành công của tuổi Thìn. Tất cả những điều còn lại đều dự vào sự nỗ lực, chăm chỉ của bản mệnh. Con giáp này vốn không phải người ỷ lại, gây điều tiếng không hay lại biết cách đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu quý. Khi đạt được thành công, tuổi Thìn cần phải chú ý giữ sự kiêm tốn. Ở vị trí cao sẽ có lắm kẻ nhòm ngó, cố tính gây ra các vấn đề bất lợi cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày 9, 10, 11 tháng 12, người tuổi Dậu thích cuộc sống nhẹ nhàng, không có quá nhiều sự thay đổi.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay biết cách tạo ra thu nhập cải thiện chi tiêu hằng ngày.

Tình cảm: Người tuổi Dậu luôn ngỏ lời quan tâm đến người bạn bạn theo đuổi.

Tài lộc: Thu nhập bình ổn, tài lộc chưa có nhiều.

Sức khỏe: Năng lượng mới, luôn vực dậy tinh thần mọi người khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.