Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), tuổi dậu khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều niềm vui trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn chịu nhiều áp lực, có nhiều khó khăn không thể giải quyết.

Tình cảm: Tình cảm có nhiều niềm vui mới, bạn ở bên cạnh người thân yêu và chia sẻ nhiều tin vui tích cực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tư duy tốt mang đến nhiều tài chính bất ngờ.

Sức khoẻ: Dưỡng thương cơ thể, có thời gian làm việc rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), tuổi Tuất có đường sự nghiệp khởi sắc. Con giáp này có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi. Người làm lãnh đạo càng khiêm tốn người ta càng nể.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Vận trình tình cảm cũng có tin tốt. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là người hiền lành. Nên vì thế con giáp này thường gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân giúp đỡ, không cần quá lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.